Posible caso de violencia machista
Dos muertos y un detenido en Alemania en una agresión en una escuela de secundaria
El presunto autor de las agresiones podría ser el exnovio de una de las víctimas, según la prensa local
EFE
Dos personas murieron este jueves en un incidente violento registrado en una escuela secundaria de Gosen-Neu Zittau, en el este de Alemania y a 40 kilómetros de Berlín, y el presunto autor de los hechos fue detenido, según informaron los medios y la Policía.
Las víctimas son una joven de 18 años, alumna del centro educativo, y un hombre de 30, que murió supuestamente al tratar de impedir el ataque, perpetrado, presuntamente, por la expareja de la estudiante, de 19, precisó el Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ).
Un portavoz de la Policía declaro al diario que los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad acudieron al lugar hacia las 13.45 horas.
La Policía se limitó a informar en su cuenta de X de la detención provisional de un hombre, que según los datos disponibles actualmente, agregó, está relacionado con los hechos.
Según datos difundidos en redes sociales la agresión se registró en un campus de las escuelas privadas Docemus inaugurado en Neu Zittau en 2008 y en el que los alumnos pueden cursar programas de secundaria, bachillerato y formación profesional.
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