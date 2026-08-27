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Catástrofe natural

Al menos 180 muertos y casi 1.400 desaparecidos por la devastadora riada entre Nepal y el Tíbet

Las autoridades se centran ahora en las tareas de rescate y en la distribución de ayuda a los afectados

Las autoridades de Nepal elevan a 177 los fallecidos en su territorio tras la riada

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EFE

Katmandú

La Policía de Nepal elevó este jueves a 177 la cifra de cadáveres recuperados tras la devastadora riada registrada en la frontera con el Tíbet, donde las fuerzas de seguridad mantienen un operativo masivo de búsqueda por el desbordamiento del río Bhote Koshi.

Los últimos hallazgos de fallecidos arrastrados río abajo han incrementado la cifra en suelo nepalí, con 12 nuevos cuerpos localizados en la cuenca baja, principalmente en los distritos de Nawalparasi Este (que pasa de 26 a 32 fallecidos) y Chitwan (de 64 a 69).

A este recuento se añaden tres muertos en el condado tibetano de Gyirong, situando el balance provisional transfronterizo en 180 víctimas mortales, mientras las listas provisionales de desaparecidos reportados entre ambos lados llega a casi 1.400.

Entre las víctimas se busca al a menos cuatro ciudadanos españoles que continúan desaparecidos, según confirmó en Madrid el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares.

7.400 efectivos de seguridad

El número total de personas ilocalizables se sitúa en cerca de 1.400, entre los que hay 466 turistas extranjeros. El informe policial detalló que 28 agentes del cuerpo continúan sin localizarse tras ser arrasadas varias instalaciones de la franja fronteriza, como las comisarías de Rasuwagadhi, Mailung y Timure.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Getión del Riesgo de Desastres de Nepal (NDRRMA) recoge 826 desaparecidos en su territorio (579 turistas nepalíes y extranjeros, 85 efectivos de seguridad y 162 residentes locales), mientras que China contabiliza otros 558 en la vertiente tibetana.

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En el operativo participan más de 7.400 efectivos de las fuerzas de seguridad, incluidos 3.318 policías y 2.000 militares, que han comenzado además a distribuir por vía aérea tiendas de campaña, alimentos y suministros de emergencia procedentes de la India en las comarcas más inaccesibles.

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