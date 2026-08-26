Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

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Javier Vendrell Camacho

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

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