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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
Irán advierte de que considerará como "enemigo" a los países que se unan a la "guerra económica" de Estados Unidos
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Irán desmiente a Trump y dice que Ormuz no ha sido desminado
Irán desmintió que el estrecho de Ormuz haya sido desminado tal y como aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e insistió en que solo reabrirá la estatégica vía si Washington cumple con sus condiciones.
“Si Estados Unidos ha desminado realmente ¿por qué siguen sin pasar buques por el estrecho de Ormuz?”, se preguntó el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Garibabadi, en la televisión estatal a última hora de anoche.
Al menos tres muertos por un ataque de Israel cerca de una escuela de la UNRWA en el norte de Gaza
Al menos tres palestinos han muerto y varios más han resultado heridos en un ataque perpetrado este martes por el Ejército de Israel sobre las inmediaciones de una escuela gestionada por Naciones Unidas ubicada en Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor.
De acuerdo a las informaciones del diario 'Filastin', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), tres personas han muerto a causa de un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que ha dejado asimismo "numerosos" heridos, sin que las fuerzas israelíes se hayan pronunciado hasta el momento.
El ataque ha tenido lugar en las inmediaciones del colegio Abú Husein, un centro de educación primaria gestionado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y situado en el campamento de desplazados de Yabalia.
Israel expulsa a Países Bajos del órgano que supervisa el alto el fuego en Gaza por sus medidas "antiisraelíes"
El Gobierno de Israel ha anunciado este martes la expulsión de Países Bajos del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC), el órgano multinacional que supervisa el alto el fuego en la Franja de Gaza a raíz del acuerdo alcanzado en octubre de 2025, en represalia por sus recientes medidas "antiisraelíes".
El ministro de Exteriores, Gideon Saar, ha asegurado que la decisión ha sido tomada tras el visto bueno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, a la luz de una serie de "medidas antiisraelíes", como la reciente promulgación de una ley que prohíbe el comercio de productos procedentes de Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán, que entrará en vigor el próximo mes.
"La notificación de esta decisión ha sido entregada esta noche a la Embajada de Países Bajos en Israel y, por supuesto, también a nuestros amigos estadounidenses. A los representantes neerlandeses se les ha instruido que abandonen Israel en el plazo de una semana", ha indicado en redes sociales.
Trump afirma que el paso de Ormuz está libre de minas y advierte a Irán de ataques si vuelve a colocarlas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que el estrecho de Ormuz está libre de minas, al tiempo que ha advertido a Teherán de que "destruirá" cualquier buque que trate de volver a colocarlas en el estratégico paso.
"Acabo de ser informado por la Armada de Estados Unidos de que todas las minas han sido retiradas y/o detonadas de las aguas internacionales del estrecho de Ormuz", ha afirmado el presidente norteamericano en un mensaje en redes sociales en el que ha aprovechado para lanzar una amenaza contra la República Islámica si vuelve a colocar este tipo de armamento en dichas aguas.
Así ha detallado que se ha informado a Irán de que "cualquier barco o embarcación que coloque nuevas minas será destruido de inmediato y de manera sistemática".
China avisa de que su cooperación con Irán "no debe ser socavada" por EE.UU.
China advirtió este martes de que su cooperación con Irán "no debe ser interferida ni socavada", después de que Estados Unidos lanzara una nueva ofensiva de sanciones contra Teherán que, aunque no incluyó a entidades de China continental, sí afectó a dos compañías con sede en Hong Kong.
El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Lin Jian aseguró en una rueda de prensa que la cooperación entre China e Irán "siempre se ha llevado a cabo dentro del marco del derecho internacional", al ser preguntado por las nuevas sanciones y por si Pekín modificaría sus relaciones con Teherán para cumplir con las exigencias de Washington.
Pakistán asegura un "progreso significativo" sobre Irán tras la reunión con Pezeshkian
El ministro de Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, aseguró este martes que ha habido un "progreso significativo" en las negociaciones sobre la guerra de Irán, tras su reunión del lunes en Teherán con el presidente de la República Islámica, Masud Pezeshkian.
A través de X, Naqvi indicó que tanto él como el jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, tuvieron "una reunión muy positiva y productiva con el mandatario iraní, en medio del estancamiento de las negociaciones para poner fin a una guerra que esta semana cumplirá seis meses.
El Jefe del Pentágono no descarta bombardeos sobre Irán tras las nuevas sanciones
El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó este lunes que el Pentágono no ha descartado el uso de "ataques cinéticos" sobre Irán tras presentarse hoy mismo un nuevo y agresivo paquete de sanciones económicas contra Teherán.
Al ser preguntado sobre si, tras anunciarse las sanciones, los bombardeos están descartados, Hegseth lo negó rotundamente.
"Si necesitamos usar ataques cinéticos, los usaremos. Si Irán es tan imprudente como para extralimitarse o provocar al Ejército estadounidense, haremos lo que sea necesario", explicó Hegseth durante una visita a la planta de un fabricante de vehículos militares en el estado de Wisconsin.
Siria sale de la lista de EEUU de países patrocinadores del terrorismo
El Gobierno de Estados Unidos ha dejado de considerar a Siria un país patrocinador del terrorismo después de 47 años en la lista oficial norteamericana y a instancias del presidente estadounidense, Donald Trump.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha informado de la retirada de Damasco "conforme a la promesa del presidente Trump de rebajar las sanciones a Siria". "Siria ya no es objeto de las prohibiciones de la Regulación de Sanciones de la Lista de Gobiernos Terroristas", ha explicado el organismo.
El comunicado de la OFAC menciona también la salida de Hayat Tahrir al Sham (HTS), el grupo armado yihadista liderado por el ahora presidente Ahmed al Shara, de la lista de organizaciones terroristas, una medida que ya anunció en julio de 2025 el Departamento de Estado norteamericano.
Netanyahu asegura que Irán intentó asesinar a uno de sus hijos
El primer ministro israelí, Benjamin Netayahu, ha revelado este lunes un supuesto intento de asesinato iraní contra uno de sus dos hijos, aunque no ha concretado ni contra cuál de ellos sería ni ha dado detalles sobre la presunta amenaza.
"Irán iba a por uno de mis hijos. Irán intentó matarle, asesinar a uno de mis hijos", ha afirmado el mandatario en una entrevista con el Canal 14 de la televisión israelí.
"Por consiguiente, la seguridad que tienen no es por lujo", ha añadido en referencia a una reciente decisión del Shin Bet, los servicios secretos israelíes para el interior y los territorios palestinos, de dar escolta a sus hijos y a su esposa, Sara, durante cinco años, incluso si deja el cargo de primer ministro en ese periodo.
EEUU lanza la operación 'Paria Económico' para bloquear las fuentes de ingresos de Irán
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este lunes el inicio de la operación 'Paria Económico' para cortar "todas las opciones económicas" de Irán con el objetivo de elevar la presión con sanciones contra la República Islámica a casi seis meses desde el inicio de la guerra.
"El Departamento del Tesoro ha identificado todos los nodos, facilitadores y redes que Irán ha utilizado para el contrabando de petróleo y eludir sanciones", dijo Bessent en una rueda de prensa, en la que reiteró que "nadie está exento" de ser objetivo de sanciones indirectas por negociar con el régimen iraní.
El alto funcionario aclaró que estas "sanciones sectoriales" apuntarán a "cinco de las vías vitales que Irán explota en otros países: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo".
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