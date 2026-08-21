Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

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Media Luna Roja informa de tres heridos por colonos en el sur de Cisjordania Al menos tres palestinos han resultado heridos en la noche de este jueves en un ataque de colonos israelíes contra viviendas situadas al sur de Hebrón, en el sur Cisjordania, según ha señalado la Media Luna Roja Palestina, que ha denunciado que las autoridades israelíes han impedido a sus ambulancias el acceso a la zona. "Tres palestinos han resultado heridos después de que colonos atacaran viviendas en Jirbet Deir Shams, al sur de Hebrón", ha advertido la Media Luna Roja en un comunicado recogido por el diario 'Filastín', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ejército israelí mata a disparos a un hombre en Yenín tras un supuesto altercado Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron este viernes haber matado a tiros a un hombre, al que calificó de "terrorista", en la ciudad palestina de Yenín (al norte de la Cisjordania ocupada), después de que este supuestamente intentara atacar a uno de sus soldados. "Durante una operación de las FDI en la zona de Yenín, un terrorista armado con un cuchillo intentó apuñalar a un soldado de las FDI. Los soldados respondieron disparando contra el terrorista y lo eliminaron", señaló el Ejército israelí en un mensaje difundido a través de su canal en la aplicación de mensajería Telegram. Las fuerzas israelíes añadieron que no se reportaron heridos entre sus soldados.

Francia, R. Unido, Alemania e Italia piden a Israel que pare un nuevo plan de asentamiento Francia, Reino Unido, Alemania e Italia exigieron este jueves a Israel que "retire inmediatamente" los planes expansionistas del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu en Cisjordania ocupada con su proyecto de asentamientos 'E1', que dividirá el norte y sur de ese territorio. "Exhortamos al Gobierno israelí a retirar inmediatamente estos proyectos y a poner fin a la expansión de los asentamientos en Cisjordania. Estas medidas no solo nos alejarán aún más de la paz, sino que continuarán debilitando la posición de Israel en la escena internacional", advirtieron los cuatro países europeos en una declaración conjunta difundida por la presidencia francesa.

Omán señala que la seguridad en Ormuz está ligada a la de toda la región Las autoridades de Omán han señalado este jueves que la seguridad en el estrecho de Ormuz está ligada a la seguridad y la prosperidad de toda la región, subrayando el compromiso con reducir las tensiones y priorizar la vía diplomática. "La seguridad de la navegación a través del estrecho de Ormuz está estrechamente vinculada a la seguridad y prosperidad de la región", ha indicado el ministro de Exteriores omaní, Badr Albusaidi, en declaraciones junto a su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi, en viaje oficial a Mascate. De esta forma, ha recalcado el compromiso del Sultanato de Omán con "la seguridad marítima y el Derecho Internacional", incidiendo en el trabajo para "reducir las tensiones y priorizar el diálogo, la diplomacia y las soluciones pacíficas", ha informado el Ministerio de Exteriores de Omán.

Colonos israelíes hieren a seis palestinos en un ataque cerca de Ramala Milicias de colonos israelíes hirieron este jueves a al menos seis palestinos, algunos con arma blanca, en una aldea de Cisjordania ocupada cercana a Ramala, que fueron trasladados al hospital, informó en un comunicado la Media Luna Roja Palestina. Una familia que salía de la aldea de Al Mughair por la única carretera que Israel no mantiene cerrada desde octubre de 2023 fue atacada por colonos, que les lanzaron piedras, los golpearon y apuñalaron, según denunció la ONG israelí Mirando la Ocupación a los Ojos. "El terrorismo de los colonos se ve favorecido por el Ejército y la Policía (israelíes), que no solo no impiden la violencia, sino que, además, la financian y permanecen impasibles", denunció esta organización en un comunicado.

Qatar, Egipto y Turquía condenan la escalada bélica de Israel en Gaza y piden que cumpla el plan de Trump Qatar, Egipto y Turquía han expresado este jueves su condena por la oleada de ataques israelíes en la Franja de Gaza, incidiendo en que sus acciones socavan los esfuerzos para estabilizar el territorio, por lo que exigen que se ciña a sus obligaciones en el contexto del plan diseñado por Donald Trump. En calidad de países mediadores, Qatar, Egipto y Turquía han señalado su "condena enérgica" de los recientes ataques israelíes en la Franja de Gaza, subrayando que han dejado "víctimas civiles, incluidas mujeres y niños, y expresan su profunda preocupación por las violaciones continuas". "Los países mediadores afirman que la escalada de los ataques israelíes socava los esfuerzos regionales e internacionales en una etapa crítica, en la que se están realizando esfuerzos intensos para implementar el plan integral para poner fin al conflicto en Gaza, incluyendo la reunión entre la Junta de Paz y los funcionarios israelíes, y la adopción de pasos constructivos en el proceso de negociación", han añadido.

Egipto y Catar confían en que EEUU "presione a Israel" para cumplir con la tregua en Gaza Egipto y Catar, dos de los principales mediadores en la guerra de la Franja de Gaza, confiaron este jueves en que Estados Unidos "presione a Israel" para que cumpla con el acuerdo de tregua en el enclave palestino, luego de que Tel Aviv rechazara el plan de 15 puntos del presidente estadounidense Donald Trump. "Confiamos principalmente en Estados Unidos para que presione a Israel para que cumpla con sus compromisos", declaró el primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán, en una rueda de prensa en la ciudad mediterránea egipcia de Al Alamein con el jefe de la diplomacia de Egipto, Badr Abdelaty.

La UNRWA estima que el 70% de los niños menores de dos años sufre inseguridad alimentaria en Gaza La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha alertado este jueves de que en torno al 70% de los niños menores de dos años en la Franja de Gaza sufre inseguridad alimentaria ante la falta de avances en la recuperación del sistema sanitario gazatí a pesar del alto el fuego. "El sistema de salud en la Franja de Gaza continúa en un estado de colapso sistémico casi tres años después del inicio de la ofensiva israelí", tal y como señala la agencia en un comunicado en el que ha apuntado a que a pesar del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, "ninguna instalación médica ha podido ser rehabilitada por completo y la población civil sigue enfrentándose a las consecuencias derivadas de la destrucción de infraestructuras, la escasez de suministros y las restricciones al acceso humanitario".

La OTAN, "preparada" para defender a los aliados tras supuesta amenaza de Irán a Europa La OTAN dijo este jueves, sobre la supuesta amenaza de Irán contra objetivos militares estadounidenses en Europa revelada por el diario Financial Times, que está "preparada" para responder a esa eventualidad y comprometida a defender a todos los países aliados. "La OTAN esta preparada para abordar cualquier amenaza y siempre hará lo necesario para defender a todos los aliados", dijo a EFE un funcionario de la Alianza Atlántica. Por parte de la Comisión Europea, la portavoz Anitta Hipper indicó que Bruselas quiere "hacer un llamamiento a la moderación de todas las partes y también a renovar los esfuerzos diplomáticos".