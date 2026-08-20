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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un ataque ruso a gran escala contra Kiev provoca al menos 12 muertos y 34 heridos

Consecuencias de ataque ruso a gran escala cerca de una estación de metro en Kiev.

Consecuencias de ataque ruso a gran escala cerca de una estación de metro en Kiev. / Europa Press/Contacto/Volodymyr / Europa Press

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Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

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