Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tormentas AltiplanoCaída árbol MurciaReventón en LorcaNoche infernalSalud bucodental
instagramlinkedin

Guerra en Oriente Próximo

EEUU impone nuevas sanciones a Hizbulá por una red financiera vinculada a Irán

Scott Bessent

Scott Bessent / Europa Press/Contacto/Jim LoScalzo - Pool via CNP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Washington

Estados Unidos sancionó este jueves a diez personas vinculadas a una red que trasladaba millones de dólares en efectivo al grupo extremista Hizbulá mediante mensajeros que viajaban en vuelos comerciales entre Líbano, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro señaló que la red permitía a Hizbulá obtener divisas y mover fondos "al margen del sistema financiero formal", mediante casas de cambio, empresas fantasma y cuentas bancarias.

De acuerdo con la Administración del presidente Donald Trump, el empresario turco Yunus Yilmaz dirigía la red de mensajeros, mientras que otros nueve sancionados participaban en la logística para entregar el dinero.

La medida señala a Hizbulá como un actor directamente subordinado a Irán, y el Tesoro aprovechó el reforzamiento de las medidas para recordar el "papel central" de Irán en la coordinación de operaciones y toma de decisiones políticas del grupo.

Como consecuencia de la medida, los diez sancionados quedan bloqueados bajo jurisdicción estadounidense y se prohíben las transacciones de personas y entidades estadounidenses con ellos.

En la víspera, Trump advirtió -en su cuenta de Truth Social- que Estados Unidos estaba listo para lanzar una ofensiva sin precedentes para aislar a Irán y amenazó con tomar represalias contra los países que decidan ayudarle.

El mandatario precisó que la medida contempla cortar las vías utilizadas para eludir las sanciones y mantener los flujos financieros hacia el país asiático, además de castigar cualquier tipo de salvavidas proveniente del exterior. EFE

Noticias relacionadas

dte/jrg

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inmigrantes desembarcan en una playa de Cartagena llena de bañistas: 'Es una patera, tío, recoged las cosas
  2. En directo: Real Murcia-UCAM Murcia
  3. Activada la Fase de Preemergencia en la Región de Murcia este jueves: Alerta naranja por tormentas y amarilla por oleaje
  4. El kamikaze drogado que se estrelló contra el coche del diputado del PSOE Miguel Ortega no pisará la cárcel
  5. Una testigo de la llegada de la patera a la playa de Cartagena: 'Saltó al mar una mujer embarazada que preguntaba si estaba en Alicante
  6. Asalto al furgón del dinero: cuatro atracadores roban a punta de pistola en Mazarrón miles de euros de un vehículo que transportaba la recaudación de salones de juegos
  7. Un hombre se pasea con un gran cuchillo y siembra el pánico en el centro de Cieza
  8. Reabre el taller de zapatería del crimen del Carrefour de Murcia: 'Ha sido algo muy duro, solo queremos olvidar y pasar página

EEUU impone nuevas sanciones a Hizbulá por una red financiera vinculada a Irán

EEUU impone nuevas sanciones a Hizbulá por una red financiera vinculada a Irán

Resultados de la Primitiva del jueves 20 de agosto de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 20 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 20 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 20 de agosto de 2026

Atraca a mano armada una joyería en Águilas y huye en una moto robada

Atraca a mano armada una joyería en Águilas y huye en una moto robada

Fallece una mujer en una playa de A Coruña tras haber tenido problemas para salir del agua

Fallece una mujer en una playa de A Coruña tras haber tenido problemas para salir del agua

Carlos Alcaraz confirma que estará en el US Open

Carlos Alcaraz confirma que estará en el US Open

Marta Verona, chef: “Parece salmorejo, pero es una sopa fría más sana que se hace con 1 bote de garbanzos y pimientos del piquillo”

Marta Verona, chef: “Parece salmorejo, pero es una sopa fría más sana que se hace con 1 bote de garbanzos y pimientos del piquillo”

Dos jóvenes de San Javier superan una de las oposiciones más duras: "Pueden servir de inspiración"

Dos jóvenes de San Javier superan una de las oposiciones más duras: "Pueden servir de inspiración"
Tracking Pixel Contents