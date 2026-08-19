Putin reclama un plan para recuperar las infraestructuras bombardeadas por Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha reclamado este miércoles un plan para recuperar las infraestructuras dañadas en Rusia por los ataques ucranianos, incidiendo en que resulta "imprescindible" restablecer la capacidad logística y de almacenamiento tras unos ataques que afectan a la economía rusa.

"Es imprescindible restablecer la capacidad logística y de almacenamiento, incluso con la participación del Estado. En este sentido, pido al Gobierno que adopte un programa acorde", ha indicado el mandatario ruso en una reunión del Consejo para el Desarrollo Estratégico y los Proyectos Nacionales.

En este discurso, recogido por la agencia rusa TASS, ha pedido que la restauración de las infraestructuras dañadas "debe realizarse con un nivel tecnológico cualitativamente superior".

Putin ha reconocido que la oleada de ataques ucranianos contra territorio ruso, una estrategia militar emprendida por Kiev los últimos meses, contra instalaciones industriales y de infraestructura es "perjudicial" pero ha restado importancia a los ataques incidiendo en que "no tienen, ni han tenido, ni podrán tener consecuencias críticas".

Así ha desvinculado estos ataques de la marcha económica de Rusia. "Diversos factores afectan al crecimiento económico, entre ellos la presión externa y los ataques terroristas contra instalaciones industriales y de infraestructura. Por supuesto, no tienen, ni han tenido, ni podrán tener consecuencias críticas derivadas de esos ataques. Pero sin duda nos perjudican, eso es evidente", ha señalado.

"Ataques terroristas"

El dirigente ruso ha recalcado que la infraestructura comercial de Rusia "sigue siendo eficiente y resistente, a pesar de los recientes ataques terroristas". "Sin duda, se está trabajando bajo una intensa presión, pero todos los implicados en este ámbito están afrontando bien los retos que plantean los tiempos que corren", ha explicado.

Respecto a la situación económica del país, Putin ha subrayado que la dinámica económica "es modesta pero positiva", con un crecimiento en el año actual que ha situado en el entorno del 1%. "Hago hincapié en que es importante invertir en proyectos que se centren principalmente en la demanda interna, en el desarrollo tecnológico de todos los ámbitos de la vida, en la creación de plataformas para los sectores económicos", ha recalcado.

En este sentido, ha defendido las medidas puestas en marcha para realizar reformas estructurales que saneen la economía. "Se han dado los primeros pasos, y creo que son bastante efectivos. Este proyecto está empezando a funcionar bien y está produciendo resultados concretos", ha resumido.

Por otro lado, ha llamado este miércoles a preparar con antelación el retorno de los soldados rusos tras el fin de la guerra en Ucrania.

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"Surgirá otro problema: el regreso de nuestros hombres de la línea de contacto tras el fin de la operación militar especial. Muchos regresarán, necesitarán trabajo y vendrán con grandes ambiciones, etc. Es un trabajo serio para el que debemos prepararnos con antelación", dijo el jefe del Kremlin durante una reunión del Consejo de Estado para el desarrollo estratégico y proyectos nacionales.