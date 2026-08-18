Trump manda a callar a una reportera de CNN por preguntarle sobre Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandó callar este lunes en varias ocasiones a la corresponsal de CNN en la Casa Blanca, Kristen Holmes, cuando la periodista intentaba preguntarle por sus recientes contactos con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y por la decisión de reducir la escala de las maniobras militares entre Washington y Seúl.

Trump interrumpió a Holmes mientras esta formulaba sus preguntas y la calificó de "ruidosa" y "bulliciosa", además de acusarla de hacer "noticias falsas". La periodista trataba de saber por qué Kim no se había pronunciado públicamente sobre el anuncio de Trump de reducir la escala de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur.

Ante la insistencia de Holmes, el mandatario aseguró que Kim sí había respondido a los mensajes que le ha enviado y que los intercambios entre ambos están siendo "muy positivos", aunque no ofreció detalles sobre el contenido de esas comunicaciones. Trump también volvió a defender su decisión de reducir las maniobras militares y sostuvo que hará de la península coreana un lugar "más seguro".

Enfrentamientos con la prensa

El episodio se produjo durante un intercambio con periodistas en el Despacho Oval, donde Trump ha protagonizado en otras ocasiones enfrentamientos con miembros de la prensa cuando las preguntas no son de su agrado.

En esta ocasión, el mandatario dirigió sus reproches específicamente contra Holmes mientras esta intentaba obtener más detalles sobre su acercamiento a Pionyang.

Trump había anunciado el domingo en redes sociales que el Pentágono reducirá la escala de los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur porque, a su juicio, esas maniobras envían un mensaje inadecuado a Corea del Norte, un país que consideró "respetuoso" durante sus mandatos.

El presidente volvió a defender este lunes esa decisión y afirmó que Kim siempre lo ha "tratado con respeto" y que ambos se entienden bien.

Trump se reunió en tres ocasiones con Kim durante su primer mandato (2017-2021) para intentar alcanzar un acuerdo que condujera a la desnuclearización de la península coreana.

Las negociaciones terminaron sin acuerdo después de que el entonces presidente considerara insuficiente la propuesta de Pionyang, que posteriormente estrechó sus vínculos con Rusia.

Tensión con Corea del Sur

El nuevo acercamiento se produce además en un contexto de tensión entre Washington y Seúl. Trump afirmó el domingo y volvió a señalar este lunes que Corea del Sur se negó a apoyar a Estados Unidos en su guerra para "desnuclearizar" Irán y acusó al Gobierno de Joe Biden de haber reducido el aumento de la contribución surcoreana al gasto militar compartido.

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Preguntado por quienes consideran que su política lo acerca más a Corea del Norte que a sus aliados tradicionales, Trump respondió que su estrategia hace de la península coreana un lugar "más seguro".

Fuente: El Periódico