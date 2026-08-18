Un proyectil impacta contra un buque en Ormuz y deja al menos una víctima frente a las costas de Omán

Un buque ha sido alcanzado en la madrugada de este martes por un proyectil de origen desconocido, frente a las costas de Omán, dejando al menos una víctima y daños en la sala de máquinas de la embarcación. "El responsable de seguridad de la empresa ha informado que el buque fue alcanzado por un proyectil desconocido mientras realizaba un tránsito de salida por el estrecho de Ormuz", ha indicado el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Por causa del impacto han sido registrados daños en la sala de máquinas, así como una "víctima" entre la tripulación sobre la cual la autoridad británica no ha dado más detalles. No obstante, sí ha indicado que el resto de la tripulación "está siendo atendida por la Guardia Costera de Omán".

Este mismo lunes, las autoridades iraníes han reiterado que el acuerdo con Omán para gestionar el tráfico marítimo en el estratégico paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán es inminente, apuntando que existe un entendimiento con Mascate respecto a las rutas, pero que están trabajando en finalizar un "paquete" más amplio con medidas y una declaración conjunta.

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Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Omán con atacarlo si "se interpone" en sus objetivos. "No creo que se hayan portado muy bien, pero los manejaríamos con mucha facilidad, igual que hacemos con otras cosas", ha aseverado en declaraciones a los medios desde la Casa Blanca.

Fuente: El Periódico