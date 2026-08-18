Investigación
La Fiscalía de Bolivia investiga al exasesor de Milei por presunta "tentativa de feminicidio"
Su mujer sufrió un ataque armado en la región oriental de Santa Cruz
EFE
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, informó este martes que el argentino Fernando Cerimedo, exasesor del partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), es investigado por el presunto delito de "tentativa de feminicidio", tras un ataque armado sufrido por su expareja en la región oriental de Santa Cruz.
Mariaca dijo a los medios en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial, que "se ha determinado emitir una resolución de aprehensión y su respectivo mandamiento por el delito de tentativa de feminicidio en contra del señor Cerimedo", tras tomarle una declaración luego de su arresto en Santa Cruz.
"A la fecha, él se encuentra aprehendido, se le va a tomar su declaración ahora en calidad de investigado y va a ser puesto ante una autoridad jurisdiccional", señaló Mariaca y anunció que la comisión de fiscales que investiga el suceso pedirá la detención preventiva del argentino, al existir un "peligro de fuga" y "obstaculización" de la investigación.
Fuente: El Periódico
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