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Guerra en Ucrania

Al menos seis muertos y cuatro heridos en bombardeos ucranianos contra la región rusa de Bélgorod

El ataque también ha causado daños materiales en vehículos y un edificio, mientras uno de los heridos es un menor de 14 años

Imagen de archivo de un ataque ruso en Ucrania

Imagen de archivo de un ataque ruso en Ucrania / Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko

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Europa Press

MADRID

Una nueva andanada de ataques aéreos perpetrados por el Ejército ucraniano contra la ciudad de Koloskovo, en la región rusa de Bélgorod, a unos 40 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania, se ha saldado este lunes con al menos seis muertos y cuatro heridos, entre ellos un menor de edad.

"Los terroristas de Kiev lanzaron misiles contra la localidad de Koloskovo, en el distrito de Valuysky", ha informado el gobernador de la región, Alexander Suvaev, en un mensaje en redes en el cual ha lamentado que seis personas han perdido la vida y otras cuatro, entre ellas un niño, han resultado heridas.

Concretamente, ha resultado herido un niño de 14 años, así como otras tres personas de las cuales dos recibieron asistencia médica, pero declinaron ser hospitalizadas.

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Por causa del referido ataque, también se han visto afectados un coche y un edificio que, según Suvaev, ha quedado "calcinado".

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