Irán asegura que está en una "posición ofensiva" ante el fin del plazo de 60 días para negociar un acuerdo con EEUU

Irán ha prometido este lunes, día en el que vence el preacuerdo firmado con EEUU a mediados de junio, que pasará de una "posición defensiva a una ofensiva", mientras siguen al alza las tensiones en el estrecho de Ormuz y todo Oriente Medio debido, en gran medida, al fracaso de las negociaciones entre Washington y Teherán.

Cuando en junio los dos países firmaron su memorándum de entendimiento, se comprometieron a un alto el fuego total y a empezar las conversaciones para llegar a un acuerdo definitivo que tenía que lograrse como máximo dentro de un plazo de 60 días.

Ese plazo caduca este lunes, y no solo las conversaciones no se han celebrado, sino que el alto el fuego duró apenas un par de semanas. Durante todo el mes de julio, EEUU e Irán estuvieron intercambiando fuego casi diario. "Nuestra posición es la de disuasión máxima. Hemos pasado de una posición defensiva a una ofensiva, y neutralizaremos todas las amenazas de forma proactiva. El enemigo debe saber que no nos cogerá por sorpresa. Al contrario. Son ellos los que tienen que prepararse para cualquier sorpresa", ha declarado este lunes por la mañana Yadollá Javaní, general de la Guardia Revolucionaria, el cuerpo de élite políticomilitar de la República Islámica.

A pesar de estas palabras —y otras subidas de tono en los últimos días—, los bombardeos han frenado en las últimas semanas en Ormuz. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado "estar ganando la guerra" y que está dispuesto a mantener la situación actual, de un bloqueo económico y una amenaza militar constante, "de forma indefinida".

Todo esto ha hecho, por supuesto, que la fecha límite del 17 de agosto quedase en papel mojado. Ya en julio Trump aseguró que el alto el fuego "estaba muerto", y aunque dio permiso a sus negociadores para que mantuviesen los contactos, el multimillonario dijo que "no tenía ningún interés en seguir hablando con esa basura y escoria sangrienta".

"El preacuerdo estipulaba un periodo de tiempo de 60 días para hablar de dos cuestiones: el levantamiento de sanciones a Irán y la cuestión nuclear", ha comentado este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaeí: "Pero las conversaciones nunca empezaron a causa de las constantes violaciones del preacuerdo por parte de Estados Unidos. Por su culpa, esta fecha límite de 60 días se ha convertido en algo irrelevante".

El intercambio de bombardeos entre EEUU e Irán del mes pasado arrancó, sin embargo, porque Teherán empezó a disparar contra cargueros y petroleros que no seguían las rutas marcadas por el país persa en Ormuz.

Nuevas sanciones y tensiones

Lo que pueda ocurrir ahora es un auténtico misterio. Irán insiste en que sigue negociando con Omán —el otro país que flanquea Ormuz— para determinar las futuras rutas comerciales del estrecho. Pero las negociaciones con EEUU ni están ni se las espera.

Washington, de hecho, aseguró hace unos días que esta semana anunciará nuevas sanciones económicas contra Teherán "nunca vistas antes en la historia". Entre estas medidas podría estar un bloqueo de las fronteras terrestres iraníes, que se sumaría al ya establecido bloqueo naval. La intención es clara: ahogar económicamente a la República Islámica.

Noticias relacionadas

"Todas estas medidas no tendrán ningún efecto en nuestra posición —ha declarado Baqaeí este lunes—. Que todo el mundo sepa que estos métodos, que EEUU ya ha probado antes y no funcionaron, no servirán para conseguir ningún otro resultado".