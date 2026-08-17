Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia ataca instalaciones portuarias y buques ucranianos en el mar Negro

Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron este lunes instalaciones portuarias y buques ucranianos en los puertos de Izmail y Odesa, a orillas del mar Negro, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Las Fuerzas Armadas de Rusia continúan atacando la infraestructura portuaria y los buques usados por el Ejército ucraniano", indicó el mando castrense ruso en su canal de Telegram.

Según Defensa, los drones alcanzaron en el puerto de Odesa una lancha patrullera del tipo Tarantul, "que garantizaba la seguridad de los buques en alta mar y en las zonas de descarga, además de depósitos de combustible".