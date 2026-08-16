Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medalla de plata europeoDescenso UMUAviso amarillo sábadoMotos de agua Mar MenorLotería Nacional sábadoReal Murcia
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos dos muertos en bombardeos rusos en Járkov y otros tres en la región rusa de Bélgorod tras un ataque ucraniano

Imagen del lugar donde se produjo un ataque ruso contra un edificio privado cerca de Kiev.

Imagen del lugar donde se produjo un ataque ruso contra un edificio privado cerca de Kiev. / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE / HANDOUT / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Asociación Náutica de la Región, sobre las motos de agua en el Mar Menor: 'Si navegan a menor velocidad en el canal, se rompen
  2. Los termómetros se disparan hasta los 41 grados en Mazarrón por un reventón térmico
  3. El zapatero que asesinó a su ex en el Carrefour Infante de Murcia, cambiado de módulo en la cárcel y con un 'preso sombra'
  4. Aparcar cerca de casa costará cuarenta euros al año en Vistalegre y El Infante
  5. Dos años y medio de cárcel para cada uno de los hermanos que cosieron a puñaladas a un joven en las pistas de un instituto de Lorca
  6. La Policía alerta del auge de 'bandas organizadas violentas' en la Región de Murcia
  7. Aemet activa el aviso amarillo por lluvias y tormentas este sábado en casi toda la Región
  8. Almendricos y La Alberca, agraciados con el primer y segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado

El terremoto de Colombia deja una duda: por qué sus daños han sido tan diferentes a los de Venezuela

El terremoto de Colombia deja una duda: por qué sus daños han sido tan diferentes a los de Venezuela

Directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

Directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su esperado tercer hijo tras una complicación en el parto

El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su esperado tercer hijo tras una complicación en el parto

Rubén Martínez, chef: “El aperitivo más elegante del verano se hace con 1 lata de mejillones, parmesano y tomate seco”

Rubén Martínez, chef: “El aperitivo más elegante del verano se hace con 1 lata de mejillones, parmesano y tomate seco”

Sentimientos a tope y servirnos alegremente

Sentimientos a tope y servirnos alegremente

La prevención de incendios revitaliza los montes y la economía de 16 municipios de la Región de Murcia

La prevención de incendios revitaliza los montes y la economía de 16 municipios de la Región de Murcia

El tiempo en Murcia: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Murcia: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto
Tracking Pixel Contents