Accidente
Al menos doce muertos y diez heridos al volcar un autobús en Hungría
Péter Magyar ha trasladado sus "más sinceras condolencias" a los familiares de las víctimas
A bordo del autobús viajaban "turistas polacos"
EP
Al menos doce personas han muerto y otra decena han resultado heridas en la madrugada de este domingo en un accidente de autobús co matrícula de Polonia en Hungría, ha anunciado el primer ministro del país, Péter Magyar.
"Doce personas fallecieron y al menos diez resultaron gravemente heridas anoche cuando un autobús polaco cayó a una zanja en la autopista M3", ha informado en sus redes sociales.
El dirigente, que no ha dado más detalles sobre el siniestro, ha trasladado en el mismo mensaje sus "más sinceras condolencias" a los familiares de las víctimas y su agradecimiento a los equipos que participaron en las labores de rescate.
Mientras, el ministro de Exteriores de Polonia, Radowslaw Sikorski, ha confirmado en sus redes sociales que a bordo del autobús viajaban "turistas polacos". El también vice primer ministro ha indicado asimismo que el servicio consular está trabajando mientras mantiene el contacto con las autoridades húngaras.
Fuente: El Periódico
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