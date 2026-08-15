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Seísmo de 7,4 grados

Terremoto en Colombia, en directo | Sube a 285 la cifra de fallecidos y hay 354 desaparecidos por el seísmo

Este seísmo deja un balance provisional de 102.105 personas afectadas y de 44.936 familias damnificadas

Sigue creciendo la cifra de víctimas mortales tras el terremoto de Colombia

Sigue creciendo la cifra de víctimas mortales tras el terremoto de Colombia

Atlas News

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Rubén Gargoi

Pablo Gómez

El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 285 personas fallecidas en el país, 3.975 heridas, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. 

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Sigue aquí la última hora del terremoto en Colombia minuto a minuto:

Fuente: El Periódico

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