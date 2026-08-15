Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medalla de plata europeoDescenso UMUAviso amarillo sábadoMotos de agua Mar MenorLotería Nacional sábadoReal Murcia
instagramlinkedin

Crisis en Ceuta

Marruecos expulsa a EFE y TVE de Castillejos

Los hoteles donde se encontraban alojados los periodistas les comunicaron que abandonaran de inmediato los establecimientos

Numerosos inmigrantes permanecen en la playa del Trampolín de Ceuta.

Numerosos inmigrantes permanecen en la playa del Trampolín de Ceuta. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Castillejos (Marruecos)

Marruecos expulsó este sábado a los equipos de la Agencia EFE y TVE que se encontraban en la ciudad de Fnideq (Castillejos) para cubrir la información relacionada con la frontera con Ceuta.

Los hoteles donde se encontraban alojados los periodistas les comunicaron que habían recibido órdenes de las autoridades locales para que abandonaran de inmediato los establecimientos.

Previamente, un representante del Ministerio del Interior marroquí había pedido a los periodistas de EFE y TVE desplazados a Fnideq (Castillejos) que abandonaran la localidad sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de la decisión. El funcionario marroquí se limitó a señalar que estaba "cumpliendo instrucciones" y advirtió a los periodistas de que sus acreditaciones profesionales y equipos de trabajo podrían ser retirados si no abandonaban Castillejos.

EFE se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior marroquí -sin respuesta ahora- y con el director de Comunicación del Ministerio de Juventud, Cultura y Comunicación, quien ha asegurado que trata de esclarecer la situación.

Noticias relacionadas y más

Los equipos de EFE y TVE se encontraban en la zona para cubrir la situación de la frontera con Ceuta tras los llamamientos a un cruce masivo para este sábado divulgados en redes sociales.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El otro Alcaraz del tenis murciano, campeón del mundo
  2. La Aemet pone a la Región de Murcia en alerta este viernes por tormentas con granizo
  3. Dos sillas, dos garrafas y un mensaje desesperado: el “vado casero” que sorprende en un barrio de Murcia
  4. El barrio 'olvidado de la mano de Dios
  5. El militar detenido por romper la mandíbula de un golpe a un subinspector de Policía en Cartagena tiene 19 años: hay cuatro investigados más
  6. Quejas por la proliferación de motos de agua en el Mar Menor: 'La Gola de Marchamalo parece un circuito de velocidad
  7. Registran un ligero temblor en el límite entre la Región de Murcia y Andalucía
  8. Detenido el individuo que destrozó la cara con un puño americano a un murciano en Zeneta: son vecinos

El zapatero que asesinó a su ex en el Carrefour Infante de Murcia, cambiado de módulo en la cárcel y con un 'preso sombra'

El zapatero que asesinó a su ex en el Carrefour Infante de Murcia, cambiado de módulo en la cárcel y con un 'preso sombra'

Cuatro detenidos en Vizcaya acusados de agredir sexualmente a una menor de 14 años

Cuatro detenidos en Vizcaya acusados de agredir sexualmente a una menor de 14 años

Los ataques israelíes más letales en dos meses dejan al menos 11 muertos y 19 heridos en el sur de Líbano

Los ataques israelíes más letales en dos meses dejan al menos 11 muertos y 19 heridos en el sur de Líbano

Detenidos en Torre Pacheco por circular a más de 200 kilómetros por hora

Detenidos en Torre Pacheco por circular a más de 200 kilómetros por hora

La Prevención: El gran enemigo de la industria sanitaria

La Prevención: El gran enemigo de la industria sanitaria

El Jimbee Cartagena cae por la mínima en su primer examen

El Jimbee Cartagena cae por la mínima en su primer examen

La UMU continúa en descenso y desaparece de la lista de las 700 principales universidades del mundo

La UMU continúa en descenso y desaparece de la lista de las 700 principales universidades del mundo

Almendricos y La Alberca, agraciados con el primer y segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado

Almendricos y La Alberca, agraciados con el primer y segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado
Tracking Pixel Contents