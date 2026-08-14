Terremoto en Colombia, en directo | Sube a 280 la cifra de fallecidos y hay 379 desaparecidos por el seísmo

El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 280 personas fallecidas en el país, 3.970 heridas, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

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Sigue aquí la última hora del terremoto en Colombia minuto a minuto:

Fuente: El Periódico

Suben a más de 280 muertos y 3.970 heridos por el terremoto de magnitud 7,4 en el noroeste de Colombia Las autoridades de Colombia han elevado este jueves a más de 280 muertos y 3.970 heridos por causa del seísmo de magnitud 7,4 en la escala de Richter que sacudió el noroeste del país latinoamericano a comienzos de esta semana. Concretamente, son 281 las personas que han perdido la vida y 3.971 las que han resultado heridas, mientras que restan 379 desaparecidos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que agrega que hasta el momento la cifra de rescatados asciende a 348. Respecto a las labores de rescate, el director de la UNGRD, David Tamayo, ha señalado que aunque la prioridad de sus efectivos es "seguir en la búsqueda de las personas atrapadas" bajo los escombros, se está llegando a un tiempo en el que la probabilidad de encontrar supervivientes "se va agotando".

España moviliza un millón de euros en ayudas para afectados por el terremoto en Colombia España movilizó este jueves un millón de euros en ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes, con el objetivo de que los primeros suministros salgan de Bogotá esta misma noche y lleguen a las zonas damnificadas este viernes. El embajador de España en Colombia, Santiago Jiménez, explicó a EFE que la ayuda, puesta "de manera inmediata" a disposición de las autoridades colombianas, se está organizando este jueves en un almacén de Bogotá para su envío a las zonas afectadas.

Sube a 273 la cifra de fallecidos La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia ascendió a 273 y la de desaparecidos se redujo de 496 a 377, informó este jueves el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo. Según el último informe nacional, el Instituto de Medicinal Legal (IML) ha recibido 250 cuerpos, de los cuales 227 ya fueron reconocidos y 189 entregados a sus familias. El terremoto, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, deja además 3.824 heridos, 40.753 familias afectadas, 12.584 viviendas destruidas y 74.873 averiadas. Tamayo detalló que hay 172 edificios colapsados, 2.198 centros educativos afectados y 216 centros de salud dañados.

México asegura que Colombia impidió la ayuda de sus rescatistas militares tras el terremoto El Gobierno de Colombia no aprobó el ingreso de la brigada de rescate del Ejército mexicano para colaborar en las labores tras el terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes, 10 de agosto, debido a requisitos de certificación, informó este jueves la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La mandataria aclaró durante su conferencia de prensa matutina la información que había ofrecido el miércoles, cuando señaló que rescatistas militares mexicanos habían viajado a Colombia junto con los primeros cargamentos de ayuda humanitaria. "Ayer comenté que a Colombia habían ido los rescatistas, la brigada de rescatistas del Ejército, pero no", rectificó la gobernante mexicana. (Seguir leyendo)

Colombia registra una réplica de magnitud 4,2 en la zona más castigada por el terremoto Una réplica de magnitud 4,2 hizo temblar con fuerza este jueves la zona más afectada por el gran terremoto del pasado lunes en Colombia, desatando el temor entre los pobladores y deteniendo de forma temporal los trabajos de los equipos de rescate. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el sismo tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó (oeste), exactamente el mismo lugar del terremoto de magnitud de 7,4 del lunes. Se trata de una de las mayores réplicas detectadas hasta la fecha y la segunda por encima de 4,0, según los datos publicados por el SGC.

Socorristas estadounidenses llegan a Colombia para rescatar personas tras el terremoto Un grupo de socorristas de Estados Unidos llegó a Colombia para ayudar en las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes el país y que deja al menos 265 fallecidos. "Nos emociona estar aquí para ayudar al Gobierno colombiano con la coordinación de búsqueda y rescate, y (hacer) evaluaciones estructurales aquí en Colombia", dijo el socorrista Mike Eddy, del Grupo de Trabajo 1 de Búsqueda y Rescate Urbano de Virginia.

México repatria a 36 ciudadanos afectados El Gobierno de México repatrió la madrugada del miércoles a 36 ciudadanos mexicanos que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 del lunes, mientras mantiene operativos de asistencia para facilitar la salida de más compatriotas del país sudamericano. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) precisó que los 36 mexicanos llegaron a las 00.30 hora local (08.30 en horario peninsular español) a la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el central Estado de México.

72 horas después Las primeras 72 horas después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia se cumplieron este jueves, con equipos de rescate trabajando sin parar sobre edificaciones colapsadas, mientras la posibilidad de encontrar sobrevivientes se hace cada vez más estrecha. El terremoto ocurrió a las 07:34 hora local (14:34 en horario peninsular español) del lunes 10 de agosto y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, a una profundidad de 103 kilómetros.

Un español fallecido en el terremoto de Colombia El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que un ciudadano español con doble nacionalidad ha fallecido en el terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes, mientras que la cifra de nacionales sin localizar ha descendido de 75 a 12. En un audio remitido a los medios de comunicación, el ministro ha trasladado las condolencias y solidaridad a los familiares y amigos del muerto español. La cifra total de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado en el noroeste de Colombia ha aumentado a 265 muertos y cerca de 3.500 heridos.