Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en MurciaOtro AlcarazCultivos poco rentablesMotos de agua Mar MenorDetenidos ZarandonaSupermercados 15 de agosto
instagramlinkedin

En Stavelot

Tres heridos por la explosión de un obús de la Segunda Guerra Mundial en Bélgica

El artefacto llevaba inactivo al menos 80 años

Dos personas sufrieron "heridas en los tímpanos" y una tercera que recibió un "pequeño proyectil en la pierna"

Un agente de la policía belga, en una imagen de archivo.

Un agente de la policía belga, en una imagen de archivo. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Bruselas

La explosión registrada el miércoles junto al parque de atracciones Plopsaland Ardennes, en la localidad valona de Stavelot (sur de Bélgica), que causó tres heridos leves, fue causada por un obús de fósforo blanco de la Segunda Guerra Mundial, según informaron medios locales belgas. El artefacto, hallado en la orilla del río Amblève, junto a la cascada de Coo, llevaba inactivo al menos 80 años.

El alcalde de Stavelot, Fabien Legros, declaró a los medios presentes que las víctimas fueron dos personas con "heridas en los tímpanos" y una tercera que recibió un "pequeño proyectil en la pierna".

Según un comunicado del Ayuntamiento, la policía acordonó la zona y se desplazó al lugar para examinar la situación y retirar los restos del artefacto. El teniente coronel Francis Halleux, jefe de cuerpo del servicio de desminado de la Defensa belga (SEDEE/DOVO), explicó a RTL Info que la munición, al no estar ya sumergida sino depositada en la orilla, pudo haber visto su carga expuesta al oxígeno del aire tras el deterioro de la carcasa, lo que explicaría la reacción química y la posterior explosión.

Por su parte, la dirección de Plopsaland Ardennes precisó que los heridos, atendidos 'in situ', eran dos visitantes y un miembro del personal, y aseguró que "no hay peligro para los visitantes", por lo que el parque permaneció abierto con normalidad. Un testigo describió el estruendo al diario valón L'Avenir como el de un gran cohete de fuegos artificiales, seguido de una densa columna de humo.

Noticias relacionadas

En promedio, SEDEE/DOVO neutraliza cada año más de 200 toneladas de munición, la mayoría de ellas vestigios de las dos guerras mundiales, según datos de ese organismo.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El eclipse deja en la Región de Murcia 32 personas atendidas por problemas oftalmológicos
  2. Tormentas, granizo y rachas de viento muy fuertes este jueves en la Región
  3. Se entrega el militar que rompió la mandíbula de un golpe a un subinspector de Policía en Cartagena
  4. Las nubes empañan un multitudinario eclipse al lado del Mar Menor
  5. Emergencias atiende ocho incidencias relacionadas con el eclipse en la Región
  6. Las nubes se quedan con el eclipse en Murcia
  7. ¿Qué tiendas y supermercados abren el festivo del 15 de agosto en la Región de Murcia?
  8. Persecución en alta mar frente a Águilas: una lancha huye tras obligar a sus ocupantes, algunos menores, a saltar al agua

Tres heridos por la explosión de un obús de la Segunda Guerra Mundial en Bélgica

Tres heridos por la explosión de un obús de la Segunda Guerra Mundial en Bélgica

Rescatan a una veintena de gatos hacinados en transporte es en Cartagena

La Comunidad cederá 24 viviendas a siete municipios para familias en situación de exclusión social

La Comunidad cederá 24 viviendas a siete municipios para familias en situación de exclusión social

League of Legends: la LEC XPO vuelve en septiembre con dos días por todo lo alto en Niza

League of Legends: la LEC XPO vuelve en septiembre con dos días por todo lo alto en Niza

La Región acredita un ahorro de energía suficiente para abastecer 50.000 hogares durante un año

La Región acredita un ahorro de energía suficiente para abastecer 50.000 hogares durante un año

Un caza de la OTAN derriba un dron sobre Letonia que obliga a mandar alertas a los móviles en el país báltico

Un caza de la OTAN derriba un dron sobre Letonia que obliga a mandar alertas a los móviles en el país báltico

Una intoxicación alimentaria masiva por un menú escolar gratuito deja 269 niños ingresados en Indonesia

Una intoxicación alimentaria masiva por un menú escolar gratuito deja 269 niños ingresados en Indonesia

Esta es la lujosa vivienda de una pedanía murciana que se ha convertido en la más visitada del verano en la Región

Esta es la lujosa vivienda de una pedanía murciana que se ha convertido en la más visitada del verano en la Región
Tracking Pixel Contents