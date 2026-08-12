El eclipse dispara la demanda hotelera en Islandia y los cruceros por el Ártico: "Se han hecho reservas con hasta dos años de antelación"

La demanda hotelera en Islandia y los cruceros por el Ártico se han disparado estos días con motivo del eclipse solar total. Los precios de los alojamientos en Reikiavik prácticamente se han duplicado respecto a las mismas fechas del año anterior, según el portal de recopilación de datos hoteleros Lighthouse, mientras que el número de cruceros en las costas del país alcanzará cifras récord: hasta 31 barcos con cerca de 50.000 pasajeros a bordo estarán navegando este miércoles por la parte occidental de la isla, desde donde se podrá ver el fenómeno en su totalidad por primera vez desde 1954.

Los principales operadores turísticos han ofrecido paquetes especiales para ver el eclipse a bordo de cruceros por el Ártico, haciendo un recorrido por Islandia y por la costa este de Groenlandia, donde también será visible en su totalidad. La mayoría de ellos zarparon de puertos noruegos o islandeses hace días y cuentan con expertos para explicar el fenómeno en detalle a los pasajeros. Científicos de la NASA, periodistas especializados y astrofísicos, entre otros, forman parte de la tripulación en unos cruceros que tienen una duración de entre 13 y 17 días y un precio que va desde los 8.000 hasta los 30.000 euros por persona.

Reservas con antelación

"El público aficionado a la caza de eclipses es un nicho muy concreto y tiene varias particularidades. Una de ellas es que se organiza con mucho tiempo: la mayoría de las reservas para nuestros cruceros se han hecho con uno o dos años de antelación", explica Jon Parker, director de márketing de la agencia Antarctica Cruises, especializada en expediciones en el Ártico y en la Antártida. La tasa media de ocupación en los cruceros lanzados para el eclipse, asegura, se ha situado en torno al 98% entre los operadores con los que trabajan habitualmente.

"Estar en una parte del mundo tan alejada de la civilización humana y con unos paisajes tan impresionantes es algo mágico y conmovedor por sí mismo. Pero tener la oportunidad de vivir eso mientras estás presenciando un fenómeno tan extraordinario encima de tu cabeza es algo que pondrá la piel de gallina a todo el mundo", señala Parker. "Creo que será algo muy impactante que nos permitirá darnos cuenta de que somos solo una pequeña parte de algo mucho más grande, el Sistema Solar", añade.

Charlotte Kirchner, coordinadora científica y educativa a bordo del Spitsbergen, un crucero del operador HX Expeditions, explica que el éxito de estas experiencias se debe a que combinan naturaleza, comodidad y conocimiento. “El barco sirve como un campamento base cómodo y bien equipado desde el que explorar y aprender. Esta combinación única de movilidad, experiencia y accesibilidad brinda a nuestros huéspedes el privilegio excepcional de vivir un eclipse solar total en uno de los paisajes más remotos y espectaculares del mundo, un lugar al que, de otro modo, sería difícil llegar”.

A los más de 50.000 turistas que seguirán el eclipse desde los cruceros se sumarán otros más de 70.000 que han llegado a Islandia para verlo en tierra firme, según datos de la Oficina de Turismo del país recogidos por la televisión pública RÚV. En algunas zonas del oeste de la isla, entre ellas la península de Reykjanes, la ocupación hotelera ha alcanzado el 100%. La agencia de desarrollo económico de Sudurnes, donde se encuentra la península, señala que las habitaciones están completas desde abril y que algunos particulares están alquilando sus casas para sacar unos ingresos extra.

Riesgo meteorológico

Jordi Pujolà, un escritor español afincado en Islandia, asegura que los precios para aparcar una autocaravana en un camping de la isla se han triplicado, pasando de los 60 euros del año pasado a cerca de 180. Pero más allá de los precios, Pujolà señala que la principal preocupación será el tiempo. "Parece que estará nublado. Algunos islandeses se ríen y dicen que ya se sabía: este verano hemos tenido un récord de más de tres semanas seguidas lloviendo", destaca.

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Las autoridades han puesto en marcha planes específicos para controlar las aglomeraciones y los grandes volúmenes de tráfico, con la vista puesta especialmente en los movimientos que se puedan realizar a última hora para tratar de encontrar los lugares con menos nubosidad. Un problema que los pasajeros de los cruceros podrán evitar con más facilidad. "Nunca se puede garantizar nada con total certeza. Pero los barcos tendrán más margen de maniobra para moverse en caso de que la visibilidad no sea buena", asegura Parker. "Estoy seguro de que harán todo lo posible: No querrán que las 200 personas a bordo, que han venido para asistir a un evento tan especial, se lleven una decepción".