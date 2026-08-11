Turquía aprueba una ley de amnistía histórica para el PKK, en el primer paso legal en el proceso de paz con la guerrilla

Después de una jornada maratoniana de más de 12 horas de debate —y algunas subidas de tensión— el Parlamento turco aprobó durante la noche del lunes al martes una ley histórica de amnistía para la guerrilla kurdoturca del PKK, en guerra en contra de Turquía desde la década de los 80.

Esta nueva legislación es el primer paso real y tangible que da el país anatolio en el proceso de paz con el grupo, empezado en febrero de 2025, cuando el líder del PKK, el encarcelado Abdullah Öcalan, llamó a la guerrilla a "disolverse, entregar las armas, acabar con la lucha armada y entrar en la vida democrática".

Desde entonces las conversaciones entre el grupo y Ankara se han sucedido en un absoluto secretismo. Tanto, de hecho, que el proceso de paz ha levantado enormes interrogantes, entre la población turca y kurda, que en parte ve este proceso de paz como un intento del presidente Recep Tayyip Erdogan de cambiar la Constitución y devolver el contador de límites de mandato a cero.

Erdogan está ahora en su supuesta última legislatura, y según la ley electoral no podría presentarse a los próximos comicios, programados para la primavera de 2028, a menos que se modifique la Constitución o se adelanten las elecciones. Las dos son opciones que el Gobierno no descarta.

"El partido de Erdogan está en el lado de los que quieren beneficiarse de la paz. No son sinceros. Erdogan está usando la excusa de la paz porque está forzado a ello. Pero nosotros votaremos que 'sí' a esta ley. Esta mesa, esta ley no es la ley de Erdogan. Es la mesa de un país que tiene la esperanza de conseguir la paz", ha declarado en el Parlamento turco el líder de la oposición, Özgür Özel, cuya nueva formación política ha nacido de una persecución judicial y policial brutal en su contra. Özel, de hecho, tiene 62 casos judiciales abiertos en su contra.

Delitos y perdones

El nuevo texto aprobado este martes estipula el perdón a toda persona condenada en los últimos 20 años por delitos que no sean de sangre, y promete también una amnistía y archivo de posibles dosieres judiciales que sean abiertos en el futuro.

La ley, además, estipula un tiempo de seis meses a partir de este agosto en el que los servicios secretos seguirán con el PKK la entrega de todo el armamento de la guerrilla, y se asegurarán de su próxima disolución.

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A partir de aquí, surgen los interrogantes: la legislación no estipula el futuro del PKK, cuyo liderazgo quiere convertir en una formación política, ni tampoco determina qué ocurrirá con Selahattin Demirtas, histórico líder político kurdo encarcelado hace 10 años por supuesta propaganda para el grupo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha decretado su libertad en múltiples ocasiones. Turquía siempre ha hecho oídos sordos.