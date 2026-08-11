Pulso global
Moscú libera a un exmarine de EEUU preso en Rusia desde hace cuatro años
Robert Gilman había sido condenado en el país euroasiático a 10 años por violencia contra la policía y el personal de prisiones
Efe
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado el martes que sus conversaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin, llevaron a la liberación de un exmarine estadounidense que había estado detenido en Rusia durante más de cuatro años. El líder del Kremlin había aprobado el indulto por “motivos humanitarios”.
"Tras mis conversaciones con el presidente Putin, Rusia aceptó liberarlo, en gran parte por razones humanitarias", escribió Trump en su red Truth Social, poco después de que el Departamento de Estado anunciara la liberación de Robert Gilman.
La publicación incluye una foto de Gilman demacrado, con una gorra de béisbol, a bordo de un avión sosteniendo una bandera estadounidense junto a otras personas sonrientes.
"Agradecemos esta decisión y el hecho de que Rusia no haya pedido a nadie a cambio: no se produjo ningún intercambio", aseguró Trump.
10 años
Gilman había sido condenado en 2022 por un tribunal del suroeste de Rusia a cuatro años y medio de prisión por "violencia" contra un policía. Luego su pena se amplió a 10 años por violencia contra el personal de prisiones.
En un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, añadió su agradecimiento a Rusia por trabajar con el enviado especial Steve Witkoff para lograr la liberación de Gilman "y permitirle recibir el tratamiento médico necesario aquí en Estados Unidos".
Deterioro de salud
El grave deterioro de la salud de Gilman había sido señalado hace poco por su hermana, Lexie Hudson.
Rubio dijo que, si bien el gobierno de Trump celebraba este "paso positivo", seguía buscando "el regreso inmediato de todos los demás estadounidenses detenidos injustamente, incluido el detenido de forma indebida Stephen Hubbard".
Hubbard, un profesor de inglés jubilado, fue condenado en un juicio a puerta cerrada en octubre de 2024 a casi siete años de prisión por "trabajo de mercenario" en favor de Ucrania, cargo que él niega.
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