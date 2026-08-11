Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresiones a policíasTrajes EPI BomberosReligión islámica colegiosUMU Mar MenorReal MurciaFC Cartagena
instagramlinkedin

Oriente Próximo

Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

Bachar al Asad, en una imagen de archivo.

Bachar al Asad, en una imagen de archivo. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Damasco

Un tribunal penal sirio condenó en rebeldía este martes al exdictador sirio Bachar al Asad, derrocado en diciembre de 2024, a la pena de muerte, en la primera sentencia pública contra el líder político que gobernó Siria con mano de hierro durante más de dos décadas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las tormentas eléctricas y el granizo provocan incidencias en el centro y el norte de la Región de Murcia
  2. Detenidos en Totana unos padres por intentar vender a su hija de 2 años a otra pareja que ya había pagado 20.000 euros por la niña
  3. El tranvía circular, La Manga-Mar Menor, como motor de desarrollo: Por Ángel Martínez
  4. Una pelea multitudinaria en La Azohía se salda con un subinspector de la Policía Local herido
  5. Dos vecinos, al hospital tras desatarse un incendio que obliga a desalojar un edificio del Infante en Murcia
  6. Buscan a un militar por romperle la mandíbula y tres dientes al policía de Cartagena que medió en la riña en La Azohía
  7. La muerte viaja en coche
  8. La Aemet activa la alerta naranja por tormentas en el Altiplano: Lunes pasado por agua en casi toda la Región de Murcia

Turquía aprueba una ley de amnistía histórica para el PKK, en el primer paso legal en el proceso de paz con la guerrilla

Turquía aprueba una ley de amnistía histórica para el PKK, en el primer paso legal en el proceso de paz con la guerrilla

Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

Detenido un hombre por dejar conducir un coche a su hijo de 12 años en Murcia: lo grababa y le animaba a subir la velocidad

Detenido un hombre por dejar conducir un coche a su hijo de 12 años en Murcia: lo grababa y le animaba a subir la velocidad

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (4): todos los cambios en la jugabilidad

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (4): todos los cambios en la jugabilidad

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio

Nuevos episodios tormentosos este martes y miércoles en la Región: la Aemet activa la alerta amarilla

Nuevos episodios tormentosos este martes y miércoles en la Región: la Aemet activa la alerta amarilla

Muere Jon Cypher, actor de 'Canción triste de Hill Street' o 'Master of the Universe'

Muere Jon Cypher, actor de 'Canción triste de Hill Street' o 'Master of the Universe'

Un surfista se despide de su perro en medio del mar y su mensaje emociona a miles: “Te voy a echar de menos”

Un surfista se despide de su perro en medio del mar y su mensaje emociona a miles: “Te voy a echar de menos”
Tracking Pixel Contents