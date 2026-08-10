América Latina
Un terremoto de magnitud 6,7 sacude la mayor parte de Colombia
Por el momento no se han reportado víctimas ni daños personales
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EFE
Bogotá
Un temblor de magnitud 6,7 sacudió este lunes gran parte de Colombia, sin que de momento se haya informado de víctimas o daños, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
El temblor se sintió a las 07.34 hora local (14:34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.
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