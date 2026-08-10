Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin viaja a Siberia por tercera vez en menos de tres semanas

El presidente ruso, Vladímir Putin, viajó este lunes a la república de Buriatia, 4.500 kilómetros al este de Moscú, en su tercer viaje a Siberia en menos de tres semanas, lejos del alcance de los drones ucranianos.

Según informó la agencia oficial RIA Nóvosti, asistirá hoy a una exposición organizada por la universidad estatal de Ulán-Udé, capital regional.

Buriatia, región budista bañada por el lago Baikal, es uno de los entes de la Federación Rusa que ha contribuido con más hombres para la guerra en Ucrania.