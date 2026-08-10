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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos dos muertos en bombardeos rusos en Járkov y otros tres en la región rusa de Bélgorod tras un ataque ucraniano
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Putin viaja a Siberia por tercera vez en menos de tres semanas
El presidente ruso, Vladímir Putin, viajó este lunes a la república de Buriatia, 4.500 kilómetros al este de Moscú, en su tercer viaje a Siberia en menos de tres semanas, lejos del alcance de los drones ucranianos.
Según informó la agencia oficial RIA Nóvosti, asistirá hoy a una exposición organizada por la universidad estatal de Ulán-Udé, capital regional.
Buriatia, región budista bañada por el lago Baikal, es uno de los entes de la Federación Rusa que ha contribuido con más hombres para la guerra en Ucrania.
Asciende a 13 el número de muertos tras el ataque ucraniano contra una refinería en Tatarstán
Al menos 13 personas murieron y medio centenar resultaron heridas en el ataque con drones perpetrado este lunes por Ucrania contra la localidad de Nizhnekamsk (república de Tatarstán), que tendría como objetivo la refinería local.
"Hasta el momento el número de fallecidos es de 13", informó el servicio de prensa del gobernador de Tatarstán, Rustam Minnijánov, citado por la agencia TASS, que cifró en 48 el número de heridos.
Anteriormente había informado de la muerte de 12 personas y de 39 heridos en Nizhnekamsk, uno de los principales centros de la industria química nacional que se encuentra unos 150 kilómetros al este de la capital regional, Kazán.
Explosión en un almacén de una empresa búlgara que suministra municiones a Ucrania
Una fuerte explosión, seguida e varias detonaciones posteriores, ha sacudido este lunes un almacén de la compañía búlgara EMKO, propiedad de un empresario que ha suministrado armas a Ucrania y que en 2015 sufrió un intento de asesinato del que Bulgaria acusa a Rusia.
La explosión se ha producido en los alrededores de la planta que EMKO tiene en la localidad de Belitsa, según informan varios medios búlgaros, que señalan que no hay datos aún sobre posibles víctimas.
En el año 2023 ya se produjo una explosión en una planta de esta empresa en la localidad de Karnobat, donde se almacenaban municiones para ser enviadas a Ucrania.
Cinco muertos en un ataque de artillería ruso en Járkov
Un ataque de artillería ruso contra la población de Buhaivka, en la región ucraniana de Járkov, mató al menos a cinco personas este lunes, informó la fiscalía regional.
"El 10 de agosto, las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque de artillería masivo contra la zona residencial de la aldea de Buhaivka, en el distrito de Chuhuiv. El ataque destruyó viviendas y causó la muerte de cinco personas", dice un comunicado publicado en Telegram.
La fiscalía del distrito de Chuhuiv, en la misma región, ha iniciado una investigación preliminar por un crimen de guerra, con base en el apartado 2 del artículo 438 del código penal ucraniano.
Una serie de ataques rusos a Dnipropetrovsk deja al menos un muerto
Una serie de ataques de las fuerzas rusas contra la región ucraniana de Dnipropetrovsk dejó al menos una persona muerta y cinco heridas, dijo este lunes el jefe de la Administración Militar regional, Oleksandr Hanzha, en su cuenta de Telegram.
Desde el domingo, según la misma fuente, los rusos han atacado al menos 20 veces la región con drones y artillería.
En el distrito de Nikopol, el enemigo atacó el centro del distrito, así como las comunidades de Marhanetsk y Pokrovsk. Una vivienda particular, automóviles y tractores resultaron dañados.
Al menos 12 muertos y 39 heridos tras ataque ucraniano contra refinería en Tatarstán
Al menos doce personas murieron y otras 39 resultaron heridas hoy tras un ataque de drones ucranianos contra la localidad de Nizhnekamsk de la república de Tatarstán, que tendría como objetivo la refinería local, según las autoridades y medios ucranianos.
"A consecuencia del ataque de drones enemigos contra Nizhnekamsk murieron 12 personas, 39 resultaron heridas. Todos los heridos reciben atención médica", informó el servicio de prensa del gobernador de Tatarstán, Rustam Minnijánov, citado por la agencia TASS.
Anteriormente el alcalde de Nizhnekamsk, Radmir Beliáev, escribió en su cuenta de MAX que "Tatarstán fue víctima de un nuevo ataque de drones".
Un ataque masivo de Rusia contra el sistema energético de Odesa deja al menos 13 heridos
El Ejército ruso ha lanzado un ataque masivo contra el sistema energético de la región ucraniana de Odesa que por ahora se ha saldado con 13 heridos, entre ellos uno grave, y un corte eléctrico casi total que se ha ido resolviendo paulatinamente en las últimas horas.
Las Fuerzas Armadas rusas, reza el comunicado militar del Ministerio de Defensa de Rusia, lanzaron esta tarde "un ataque aéreo combinado contra la central termoeléctrica de Odesa y siete subestaciones eléctricas", a saber, en Usatove, Tsentropolit, Artsikh, Novoodesskaya, Mayaki, Belgorod-Dnistrovskyi y Karolino-Bugaz.
Zelenski afirma que habrá entre 30.000 y 50.000 norcoreanos en Rusia
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirma que entre 30.000 y 50.000 norcoreanos serán desplazados a territorio ruso donde estudiarán la guerra contra Ucrania para acumular experiencias y usarlas en operaciones contra otros países asiáticos.
"Los norcoreanos aparecen de cuando en cuando en el territorio de la Federación Rusa. Lo vemos, lo sabemos. Primero hablamos de cientos, luego de miles y ahora se ha tomado la decisión de que entre 30.000 y 50.000 norcoreanos serán desplazados a territorio ruso", dijo Zelenski en una entrevista con United News Telethon que el mismo recoge en su cuenta de X.
El déficit de gasolina en Rusia dispara remodelaciones de automóviles a gas licuado
El déficit de gasolina en Rusia provocado por los ataques ucranianos contra las refinerías rusas ha disparado el número de remodelaciones de automóviles para su explotación con gas natural licuado, elevando en más de un tercio la demanda de este equipamiento respecto a los niveles previos a la crisis, señaló este domingo el periódico ruso Kommersant.
Según afirmó al medio Denís Kornienko, asesor de la Sociedad Ecológica de Rusia, el número de solicitudes para la instalación de este equipamiento en automóviles creció entre un 30 y un 35 % respecto a años anteriores.
Además, señaló que el precio de la instalación de este equipamiento creció entre un 10 y un 20 %.
El papa urge a Ucrania y Rusia a que detengan los ataques a objetivos civiles
El papa León XIV urgió a detener la espiral de violencia entre Ucrania y Rusia y que ambos países eviten los ataques a objetivos civiles, durante un llamamiento tras el rezo del ángelus dominical celebrado en la plaza de San Pedro.
"Siguen llegando noticias dolorosas sobre personas inocentes muertas y heridas en trágicos episodios en Ucrania y Rusia. Se siguen, incluso se están multiplicando, cada vez más víctimas civiles, incluidos niños", condenó el papa.
Expresó su solidaridad "con las familias de las víctimas, los heridos y todos aquellos que sufren a causa del conflicto en curso" y ante "tanto dolor" lanzó un llamamiento para que "ambas partes respeten el derecho humanitario y eviten los ataques contra objetivos civiles".
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