El gran incendio en el oeste de Canadá se sale de control y fuerza la evacuación de más de 20.000 personas

Las autoridades de la Columbia Británica, Canadá, han declarado este sábado el estado de emergencia en la provincia, tras la enorme progresión que ha registrado el incendio declarado el viernes en la región, donde más de 20.000 personas han recibido la orden de evacuación en las últimas horas.

"Hemos declarado un Estado de Emergencia Provincial a nivel provincial, ya que el nuevo incendio forestal de Bald Range, de rápido movimiento, obliga a miles de personas a abandonar sus hogares en el área de Summerland", ha anunciado el primer ministro de la Columbia Británica, David Eby, en un comunicado difundido en redes sociales.

Eby ha asegurado que la situación actual en Summerland, ubicada en el extremo suroeste del lago Okanagan, a unos 250 kilómetros al este de Vancouver, continúa siendo "muy dinámica y amenazante", después de que lo que parecía un fuego controlado al principio ha acabado por acelerarse.

Medidas adicionales de prevención

Las autoridades provinciales confían en que la declaración del estado de emergencia concederá al Gobierno provincial mayor flexibilidad en la lucha contra los incendios y les permitirá "tomar medidas adicionales" --como requisar alojamientos o imponer restricciones de viaje locales-- "si fuera necesario".

Así lo ha explicado el propio Eby, quien ha defendido además la orden de evacuación emitida previamente, alegando que este tipo de medidas "salvan vidas" y "permiten que los equipos de bomberos forestales y los agentes de la RCMP (Policía Montada del Canadá, por sus siglas en inglés) concentren sus esfuerzos donde se necesitan".

Condiciones extremadamente peligrosas

El primer ministro de la Columbia Británica ha subrayado la celeridad con la que se están extendiendo las llamas, que han devorado solo en tres horas unas 5.000 hectáreas en el valle de Okanagan, elevando a su vez a 9.500 las hectáreas calcinadas en por el incendio de Bald Range, según la última actualización de las autoridades del municipio de Summerland.

"Las condiciones son extremadamente peligrosas y cambian minuto a minuto. Los incendios se propagan con una rapidez increíble", ha lamentado, instando a la población a seguir las instrucciones de las autoridades locales ante la "notable escalada en la actividad del fuego".

En la misma línea se ha pronunciado el director de operaciones contra incendios forestales del Servicio de Incendios Forestales de la Columbia Británica, Cliff Chapman, que ha afirmado --en declaraciones recogidas por la cadena CBC-- que Bald Range es "uno de los incendios más difíciles a los que nos hemos enfrentado jamás".

Casi 22.000 personas bajo orden de evacuación

En este contexto, unas 21.700 personas se encuentran actualmente afectadas por órdenes de evacuación en la provincia canadiense de Columbia Británica, según el último balance difundido por las autoridades provinciales, actualizado a las 11.30 horas (hora local).

El informe cifra en 40 las órdenes de evacuación que continúan activas en distintos puntos de la provincia. Estas medias han afectado asimismo a unas 13.200 propiedades al obligar a sus residentes a abandonar las zonas consideradas de riesgo.

Noticias relacionadas

A esta situación se suman 49 alertas de evacuación, que afectan a otras 4.800 propiedades y a aproximadamente 9.700 personas. En estos casos, las autoridades instan a los residentes a permanecer preparados para abandonar sus hogares con poca antelación si las condiciones obligan a ampliar las evacuaciones.

Fuente: El Periódico