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Violencia en Tailandia

Ocho muertos y 15 heridos en un tiroteo en una escuela de Tailandia a manos de un estudiante de secundaria

La policía encuentra muertos en su casa a los abuelos del atacante y baraja la hipótesis del estrés académico como móvil del ataque

Siete muertos, entre ellos estudiantes, y 15 heridos tras tiroteo en Tailandia: Policía

Siete muertos, entre ellos estudiantes, y 15 heridos tras tiroteo en Tailandia: Policía

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Agencias

Singapur

Mató a sus abuelos en casa y, tras hacerse con la pistola de la familia, se dirigió a la prestigiosa escuela pública de secundaria Debsirin Nonthaburi en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok. Allí la emprendió a tiros y mató a cinco profesores para, luego, quitarse la vida. En total, ocho muertos contando con el agresor. La Policía tailandesa informó ,además, de 30 heridos. Las primeras hipótesis apuntan al estrés académico como móvil del crimen múltiple.

La información inicial indica que el arma de fuego empleada en el tiroteo era una pistola compacta registrada a nombre del abuelo del sospechoso, un antiguo profesor, dijo en el lugar del suceso el viceministro tailandés de Interior, Polapee Suwunchwee, ante los medios de comunicación.

Las autoridades indicaron que el sospechoso se encontraba dentro de la sala de computadores del centro educativo, identificado por medios locales como la Escuela Debsirin Nonthaburi, situada unos 15 kilómetros al noroeste de la capital tailandesa. Se trata de un prestigioso centro educativo para alumnos de entre 12 y 18 años que pertenece a una de las redes de escuelas públicas más prestigiosas y antiguas del país, a las que han acudido altos cargos políticos de Tailandia.

El país cuenta con un elevado índice de armas de fuego por habitante y los tiroteos no son inusuales, con facilidad de acceso a las mismas para personal del Ejército y la Policía, y normativas laxas y anticuadas para su adquisición por parte de la población.

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El pasado febrero, la directora de una escuela de Hat Yai, en el sur de Tailandia, murió en otro tiroteo, después de que un hombre irrumpiera a tiros en el centro, además de tomar como rehenes a profesores y alumnos, luego liberados.

Fuente: El Periódico

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