Gobierno de Milei
Qué ha pasado con la Ley de Tierras de Argentina
Redacción
La Ley de Tierras Rurales De Argentina es una norma aprobada en 2011 que regula cuánto territorio rural del país puede estar en manos de extranjeros. El Gobierno del ultraderechista Javier Milei había planteado eliminar las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros, modificando la citada legislación.
Sin embargo, ante la falta de apoyos en el Senado argentino, el Gobierno cambió la propuesta y elevó el límite de propiedad extranjera del 15 % al 25 %. Tampoco prosperó esta iniciativa menos ambiciosa y el 5 de agosto retiró del proyecto el capítulo específico a la modificación de esta ley.
Por tanto, de momento sigue vigente la Ley de Tierras de 2011, con sus límites a la adquisición de tierras rurales por extranjeros. El Gobierno ha optado por intentar sacar adelante el resto de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sin ese capítulo.
El debate de la cuestión no es solamente económico sino también medioambiental en tanto que afecta temas esenciales como las fronteras, el agua, los bosques, las grandes extensiones agrícolas y los recursos estratégicos.
Milei quería que fuera más fácil que capitales extranjeros compraran grandes extensiones de tierra argentina mientras sus opositores temían una mayor concentración y pérdida de control sobre territorio y recursos estratégicos; y, por falta de apoyos, el Gobierno terminó retirando el controvertido se capítulo del proyecto.
Fuente: El Periódico
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