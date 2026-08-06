La ONG murciana Bomberos por Bomberos comienza a repartir agua potable en Venezuela

La ONG murciana Bomberos por Bomberos comienza este miércoles a repartir agua potable entre la población afectada por los terremotos de Venezuela, después de completar la instalación necesaria para conducir el agua desde un pozo hasta la planta de tratamiento situada en una estación de bomberos del estado de La Guaira.

Los integrantes de la organización han terminado durante los últimos días la colocación de las conducciones de PVC que permiten llevar el agua desde el pozo, hacerla pasar por la planta potabilizadora y trasladarla posteriormente hasta un punto de suministro habilitado en el exterior de las instalaciones de bomberos.

La planta compacta, financiada por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), tiene capacidad para tratar hasta 3.000 litros de agua por hora. Fue trasladada hasta Venezuela como parte de la primera intervención internacional de Bomberos por Bomberos tras los terremotos que han afectado al país.

Una vez finalizados los trabajos, la ONG realiza las gestiones necesarias para que vehículos equipados con depósitos puedan acudir a la estación, cargar el agua y distribuirla entre los campamentos y comunidades que presentan mayores dificultades de abastecimiento.

Desde Bomberos por Bomberos reconocen que la dimensión de la actuación puede ser muy superior a la prevista inicialmente. Según explica la organización, la necesidad de agua es “acuciante” y podría aumentar durante los próximos días, ya que algunas de las entidades que actualmente reparten agua embotellada tienen previsto retirarse de determinados campamentos la próxima semana.

La organización advierte además de que existen pocas plantas de tratamiento de estas características en la zona y de que, ante la escasez, parte de la población está consumiendo directamente agua procedente de pozos. Una situación que, según la información recabada por los responsables de la misión, está provocando problemas gastrointestinales entre los habitantes de algunos asentamientos.

La difusión del nuevo punto de suministro a través de las redes sociales ha comenzado a extenderse también entre la población. Varios creadores de contenido venezolanos han informado de que la estación de bomberos dispone ya de agua tratada, por lo que la ONG espera que la demanda aumente considerablemente conforme se conozca su existencia.

La actuación se desarrolla en la estación de bomberos de Caribe, en el estado de La Guaira, con la colaboración de los servicios de emergencia venezolanos. El objetivo es que la instalación no se limite al suministro directo en el cuartel, sino que permita trasladar agua hasta las zonas donde la población no dispone de acceso seguro a este recurso.