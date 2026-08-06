Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Gobierno alemán confirma hallazgo de dron de origen desconocido en aeropuerto de Leipzig

El Gobierno alemán confirmó este miércoles el hallazgo de un dron de origen desconocido en el aeropuerto de Leipzig (este), el cual según la policía había obligado a interrumpir la pasada noche el tráfico aéreo durante dos horas.

"Puedo confirmar el hallazgo de un dron", dijo un portavoz del Ministerio del Interior, Leonard Kaminski, en una rueda de prensa ordinaria en Berlín, en la que no quiso dar por el momento más detalles sobre el caso.

Según fuentes citadas por el diario Bild, el dron estaba equipado con una carga explosiva y fue localizado al lado de un avión de transporte ucraniano de tipo Antonov.