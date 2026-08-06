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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Donald Trump ha confirmado que comenzarán nuevas negociaciones con Irán después de que decidiera no atacar a la república islámica para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra que entra en su sexto mes

Imagen de archivo de un carguero iraní en el mar Arábigo.

Imagen de archivo de un carguero iraní en el mar Arábigo. / Europa Press

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

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