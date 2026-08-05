Incidente en EEUU
Tres muertos, incluido el atacante, en un tiroteo en Carolina del Norte
Las autoridades aclararon que se trata de un incidente aislado y aún no han divulgado la identidad de las personas involucradas
EFE
Tres personas murieron, entre ellas el presunto atacante, y otra resultó herida en medio de un tiroteo masivo en la localidad de Prospect Hill, Carolina del Norte, según informaron este miércoles autoridades locales.
La Oficina Estatal de Investigación de ese territorio del sureste de EEUU declaró que agentes policiales informaron de "un tiroteo masivo ocurrido de madrugada en Brooks Road, en Prospect Hill". Las autoridades aclararon que se trata de un incidente aislado y aún no han divulgado la identidad de las personas involucradas, aunque el sheriff del Condado de Caswell, Tony Durden, declaró -en rueda de prensa- que todos los implicados son adultos y pertenecientes a la misma familia.
Además, los responsables de la investigación tranquilizaron a la población, al asegurar que no había ninguna amenaza para el resto de la ciudadanía. "Este fue un incidente aislado, por favor, tengan a la familia en sus oraciones", pidió Durden.
El sábado pasado se registró otro tiroteo masivo en un restaurante de hamburguesas en Twin Falls (Idaho), en el que murieron tres personas y otras siete resultaron heridas. La hamburguesería se ubica en un zona de ocio muy concurrida, especialmente el fin de semana, por lo que las autoridades tuvieron que acordonar el sector y pedir a los ciudadanos que no se acercaran al lugar para garantizar su seguridad.
Los tiroteos masivos son una de las mayores amenazas sociales a las que se enfrenta Estados Unidos y, según el conteo de Gun Violence Archive, en lo que va de año se han registrado 290 en todo el país.
Fuente: El Periódico
- La tierra no da tregua en la Región: tercer terremoto en menos de dos semanas
- El incendio de un camión cisterna obliga a evacuar a los vecinos de una pedanía de Fuente Álamo por riesgo de explosión
- Murcia: una región sin personalidad propia
- ¿Cuánto debe cada ayuntamiento de la Región de Murcia a Hacienda? Las cantidades, municipio a municipio
- Gafas para ver el eclipse solar en Murcia: dónde conseguirlas, cuánto cuestan y cómo saber si son seguras
- La púa económica pendiente con Hacienda se eleva para más de una decena de ayuntamientos de la Región de Murcia
- Un sexagenario ocultaba en palos de escoba y fregonas la droga que vendía en su bar del Barrio del Progreso en Murcia
- ¿Se verá el eclipse del 12 de agosto desde la Región de Murcia? Consulta la visibilidad municipio por municipio y los horarios del evento