Catástrofe natural
El incendio incontrolado de Grecia se acerca a Atenas
El portavoz de los bomberos puntualiza que en estos momentos la urbe no está amenazada
Redacción
Los bomberos griegos continuaron durante toda la noche del lunes al martes combatiendo el incendio que arrasa desde el viernes el noroeste de Atenas, tratando de mantener "la situación bajo control" mientras el fuego se acerca a la capital, tal y como ha reportado el portavoz del cuerpo de extinción, aunque no hay constancia de que las llamas amenacen a la urbe.
"Llevamos cinco días consecutivos sobre el terreno frente a un incendio muy difícil", declaró este martes por la mañana Yannis Artopios, portavoz del cuerpo de bomberos, en la cadena Ertnews. "Hoy se desplegarán cerca de una treintena de medios aéreos en la zona" para combatir los incendios en las laderas de las montañas que dominan esta parte del golfo de Corinto, a unos 50 kilómetros al noroeste de la capital. "Se trata de una zona muy extensa y puede surgir un nuevo foco en cualquier momento. Queremos mantener la situación bajo control", explicó el portavoz. "En amplias áreas afectadas por el incendio todavía hay focos activos o brasas que requieren vigilancia constante, ya que una fuerte ráfaga de viento puede bastar para provocar nuevos incendios", añadió Artopios.
Gracias a la disminución de las intensas ráfagas de viento el lunes, los aviones cisterna pudieron entrar en acción y ayudar a recuperar el control de una situación que había llegado a ser muy preocupante. Aunque el lunes por la mañana se observó una ligera mejoría, a lo largo del día se registraron varios rebrotes del incendio y se emitieron órdenes de evacuación para al menos tres pequeñas localidades situadas al norte de la ciudad industrial de Megara.
Según Ertnews, tras hacer balance de la noche, la situación "ha mejorado" en las últimas horas y, "desde las primeras luces del día, se reanudaron las descargas de agua por medios aéreos, especialmente helicópteros, aprovechando unas condiciones meteorológicas más favorables".
Tres puntos críticos
También según Ertnews, "la mayor parte de las operaciones se concentra en tres puntos críticos: la zona sur en dirección a Louba, el sureste hacia el monasterio de Panachrantou y el noreste hacia Agia Paraskevi y Agios Nektarios, donde las fuerzas terrestres trabajaron sin descanso durante toda la noche para contener los focos activos e impedir nuevos rebrotes".
"La ausencia de viento, el aumento de la humedad procedente del mar y el descenso de las temperaturas durante la noche desempeñaron un papel decisivo en la mejora de la situación", añadió el mismo medio. Estas condiciones limitaron el avance del fuego y permitieron a los equipos terrestres controlar un gran número de focos dispersos antes del inicio de las operaciones aéreas este martes por la mañana, incluido un rebrote registrado hacia las 3:00 de la madrugada que amenazaba con propagarse hacia una zona habitada.
En varias áreas forestales afectadas por el incendio, los troncos de los árboles siguen ardiendo lentamente, lo que mantiene la preocupación. Equipos de bomberos a pie continúan trabajando en el interior de estos bosques para extinguir uno a uno los pequeños focos.
Mientras tanto, efectivos policiales siguen desplegados en toda la parte occidental de la región del Ática para controlar los accesos, y autobuses de los bomberos y de las Fuerzas Armadas permanecen preparados para evacuar a la población civil si fuera necesario.
La Protección Civil advirtió de que el riesgo de nuevos incendios sigue siendo "muy alto" este martes, con un nivel 4 sobre 5, mientras se esperan temperaturas de hasta 37 °C hasta el miércoles, ligeramente por encima de la media habitual.
Fuente: El Periódico
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