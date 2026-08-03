Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

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Irán niega negociaciones con EE.UU. pese al anuncio de Trump sobre reanudación del diálogo Irán asegura este lunes que actualmente no mantiene negociaciones con Estados Unidos y afirmó que las cuestiones relacionadas con Washington serán analizadas y decididas.

Irán aborda con el ministro de Exteriores saudí los contactos para reducir la escalada Los ministros de Exteriores de Irán y Arabia Saudí, Abás Araqchí y Faisal bin Farhan, abordaron en una conversación telefónica la marcha de los contactos diplomáticos para reducir la escalada en el golfo Pérsico en medio de optimismo sobre una próxima reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Según un comunicado difundido este lunes de Exteriores saudí, Araqchí y Bin Farhan "trataron los acontecimientos recientes en el contexto de la situación actual, así como los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones".

El brent se hunde más del 7 %, hasta los 83 dólares El precio del barril de brent para entrega en octubre se hunde más del 7 % este lunes, hasta los 83,4 dólares el barril, ante el renovado optimismo acerca de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. A las 7:00 horas (5:00 GMT) de este lunes, el brent, el crudo de referencia de Europa, desciende el 7,46 %, hasta los 83,4 dólares el barril, en el mercado de futuros de Londres. El pasado viernes, subió el 1,22 %, hasta 90,12 dólares. Este lunes, los futuros del crudo, que han cambiado de referencia a octubre, bajan con fuerza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes, al afirmar que canceló un "ataque masivo" inminente con vistas a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Trump dice que comenzarán nuevas conversaciones con Irán tras aplazar ataques El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el lunes comenzarán nuevas negociaciones con Irán después de que decidiera no atacar a la república islámica para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra que entra en su sexto mes. El mandatario republicano dijo a periodistas el domingo que las conversaciones abordarían la situación en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica que se ha convertido en un punto clave del conflicto. También dijo que el diálogo abarcaría, en última instancia, la desnuclearización de Irán. Irán afirmó por su parte que estaba a punto de alcanzar un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta a través del estrecho, donde un petrolero informó una explosión cercana el domingo, lo que refleja la volatilidad de esta ruta.

Israel dice que soldados libaneses resultaron heridos al pisar un explosivo de Hizbulá El Ejército israelí confirmó este domingo que cinco soldados libaneses resultaron heridos en el sur del Líbano, pero dijo que, tras una investigación, se debió a la detonación de un explosivo de Hizbulá, y no a un ataque de sus fuerzas. "Hoy (domingo), un vehículo perteneciente a las Fuerzas Armadas Libanesas pisó un artefacto explosivo en el sur del Líbano. Como consecuencia de la explosión, cinco soldados resultaron heridos. Tras una investigación, y contrariamente a lo afirmado, se confirmó que el artefacto explosivo no pertenecía a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", detalla el comunicado castrense. Horas antes, el Ejército libanés había informado en un comunicado que los soldados fueron heridos en un ataque israelí contra su vehículo que escoltaba a residentes, en la localidad de Kafra.

Irán anuncia que las conversaciones con Omán sobre el estatus de Ormuz han entrado en su fase final El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha anunciado este domingo que las conversaciones con Omán para definir el estatus del estrecho de Ormuz han entrado en su "fase final" y reiterado que Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver en estas negociaciones. Irán y Omán llevan semanas enfrascados en unas conversaciones bilaterales para terminar de definir la realidad del paso que ambos comparten. El control actual que ejerce Irán sobre el estrecho, con el enorme impacto que conlleva sobre el mercado internacional de petróleo, es su gran baza estratégica en la guerra contra Estados Unidos, que solo ha podido imponer hasta ahora un bloqueo perimetral.

Israel busca torpedear la fase 2 de la tregua con un incremento de ataques, alerta Hamás El grupo palestino Hamás alertó este domingo de que Israel está provocando "una escalada deliberada" en la Franja de Gaza, tras la muerte en siete ataques de al menos 18 gazatíes, a fin de paralizar el acuerdo alcanzado el jueves con EE.UU. y el avance hacia la segunda fase del alto el fuego. En un comunicado oficial, el grupo dice que con esta última oleada de ataques el mandatario israelí, Benjamín Netanyahu, busca "obstaculizar" los acuerdos alcanzados y encaminados a "completar la implementación del acuerdo de alto el fuego".

El presidente de Somalia acusa a Israel de desestabilizar el Cuerno de África El presidente de Somalia Hassan Sheikh Mohamud, acusó a Israel de desestabilizar la región del Cuerno de África, en el marco del reconocimiento israelí de la región separatista somalí de Somalilandia como Estado independiente.

Israel incrementa sus ataques y mata al menos a 18 gazatíes, pese al anuncio de Trump El Ejército israelí mató este domingo al menos a 18 palestinos e hirió a decenas en la Franja de Gaza, tras un aumento significativo en el número de ataques pese a la tregua que presuntamente rige en el enclave palestino desde octubre de 2025. Estos bombardeos se producen a pesar de que el jueves, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció un pacto para el "desarme total" de Hamás por el que Israel se compromete a lo acordado en el Protocolo de Sharm el Sheij, particularmente "el cese de las operaciones militares", según la hoja de ruta publicada en X por la Junta de la Paz.