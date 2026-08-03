Dinamarca estrena una mili obligatoria e igualitaria, con destino a Groenlandia incluido

El servicio militar en Dinamarca es desde este lunes obligatorio, igualitario y hasta tres veces más largo. Un total de 1.600 reclutas, hombre y mujeres, se han estrenado en el nuevo formato de la mili, de acuerdo a la reforma aprobada en 2024 y que incluye la posibilidad de ser destinado unos meses al territorio autónomo danés de Groenlandia, la gélida isla codiciada por Donald Trump.

"Nuestros jóvenes, hombre y mujeres, asumen una mayor responsabilidad en nuestras fuerzas armadas y en nuestra sociedad", en unos momentos "de amenazas más cambiantes y complejas que nunca", afirmó el jefe de las Fuerzas Armadas, Michael Hyldgaard. La prolongación del servicio militar implica que de los 4 actuales se pasa a 11 meses, o incluso un año entero, para quienes sean destinados al buque escuela 'Dannebrog' o a unidades contra ciberataques. Uno de cada cinco nuevos reclutas son mujeres, según fuentes militares danesas.

Los primeros cinco meses recibirán instrucción militar básica, mientras que en la siguiente fase serán destinados a cuarteles de toda Dinamarca, incluida Groenlandia, así como misiones de la OTAN en el Báltico o en la Marina. El servicio fuera del propio país será opcional y voluntario.

Arranque acelerado

La mili igualitaria danesa sigue el ejemplo de otros países nórdicos, como Noruega y Suecia. Fue aprobada en 2024 e incluía la obligatoriedad de someterse a un revisión médica al cumplir los 18 años. Cumplimentado ese paso, cualquiera podía ser llamado a filas por sorteo, de no presentarse suficientes aspirantes voluntarios. La totalidad de los 1.600 reclutas de este grupo son voluntarias.

Inicialmente, la nueva mili iba a entrar en vigor el próximo año. Pero el gobierno de la socialdemócrata Mette Frederiksen decidió avanzarlo, coincidiendo con las tensiones entre este socio de la OTAN y Estados Unidos por la ambición reiteradamente expresada por Trump de hacerse con el control de la isla.

El pasado mes de julio llegó a Groenlandia un primer contingente de reclutas, destinados a participar en las maniobras 'Arctic Endurance' (Resistencia Ártica) del Ejército danés. Estas operaciones se inscriben en el pre-acuerdo alcanzado en febrero con Estados Unidos para desactivar las fuertes tensiones entre miembros de la OTAN. Trump desestimó la opción de hacerse con el control de la isla por la fuerza militar, ante la respuesta cohesionada de los aliados europeos secundando a Frederiksen. A cambio, Dinamarca se comprometió a reforzar la defensa de la isla.

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Los medios daneses se hacían eco este lunes, coincidiendo con la entrada en vigor formal de la nueva mili, de unas declaraciones del presidente de EEUU en las que deja claro que sigue obsesionado con dominar la isla ártica. Antes de que termine el actual mandato, en 2019, aspira Trump a tener "un control operativo" sobre Groelandia, según ha declarado a la radio estadounidense Real America’s Voice.