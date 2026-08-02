Incendios forestales
Dos muertos y dos heridos al chocar dos helicópteros que combatían los incendios en Grecia
Los dos fallecidos son el piloto rumano del helicóptero y el copiloto griego
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Atenas
Los dos ocupantes de un helicóptero que participaba en la extinción de un incendio en Grecia han muerto al chocar en el aire con otro aparato, cuyos dos pilotos han resultado heridos, según informan varios medios locales.
Los dos fallecidos son el piloto rumano del helicóptero y el copiloto griego, según la emisora Skai, que indica que los tripulantes del otro aparato han sido trasladados a un hospital con heridas leves.
Varios canales han ofrecido imágenes de cómo los dos aparatos vuelan muy cerca hasta que colisionan y uno de ellos se incendia y pierde la hélice principal, desplomándose sobre el suelo.
- Pegan fuego a la casa de la familia acusada de linchar y matar a puñaladas a un hombre en Murcia
- Cuatro heridos, entre ellos un niño de 7 años, en un accidente múltiple con 8 vehículos implicados a la altura de Librilla en la Operación Salida en la Región
- Pasan a disposición judicial los ocho miembros de una misma familia que lincharon y mataron a un hombre en Murcia: aún van heridos y ensangrentados
- La familia acusada de linchar y matar a puñaladas a un hombre en Murcia alega defensa propia: 'Él llevaba un palo y atacó primero
- Un estanco de Cartagena, agraciado con el segundo premio en el Sorteo de la Lotería Nacional Extraordinario de Agosto
- Las tormentas y el granizo ponen en alerta amarilla a casi toda la Región de Murcia durante este sábado
- Murcia tendrá aparcamiento gratuito en todo el municipio durante el mes de agosto
- Detenido un sujeto muy violento por liarla en un bar del centro de Torre Pacheco: 'Rompo todo esto, te lo juro