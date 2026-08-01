Accidente aéreo
Al menos 13 muertos al estrellarse una avioneta con turistas cerca de las Líneas de Nazca, en Perú
LA aeronave partió de la ciudad de Pisco para sobrevolar estas archiconocidas figuras precolombinas
EP
Al menos 13 personas han muerto al estrellarse una avioneta turística que se dirigía a Líneas de Nazca, en el sur de Perú, según han confirmado las autoridades del país andino.
En un comunicado publicado en redes sociales, la Municipalidad Provincial de Nasca ha confirmado que la aeronave siniestrada, perteneciente a la empresa Aerodiana, partió de la ciudad de Pisco para sobrevolar estas archiconocidas figuras precolombinas.
La avioneta acabó estrellándose, por causas bajo investigación, en el sector de Pueblo Viejo, muy cerca de las líneas, y de momento no hay detalles sobre la nacionalidad de los turistas.
"La investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley", ha concluido el municipio de Nasca.
Fuente: El Periódico
- Las tormentas y el granizo ponen en alerta amarilla a casi toda la Región de Murcia durante este sábado
- Una colisión entre una moto y una furgoneta de jornaleros se salda con dos muertos y cinco heridos en Alcantarilla
- Cuatro heridos, entre ellos un niño de 7 años, en un accidente múltiple con 8 vehículos implicados a la altura de Librilla en la Operación Salida en la Región
- El detenido por poner una cámara oculta para grabar a mujeres en el baño en Murcia es opositor a Maestro y fue profesor en Cartagena
- Una familia lincha y mata a cuchilladas a un hombre bajo el puente de la autovía en Murcia: hay 8 detenidos
- Desmantelada una clínica de estética ilegal que ofrecía tratamientos sin titulación en la Región de Murcia
- Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Centenares de migrantes comienzan a regresar a Marruecos por el espigón fronterizo
- Carlos Alcaraz se ejercita en El Palmar, un paso más para su vuelta a la competición oficial