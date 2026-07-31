Italia suspende el espacio Schengen con España por la crisis migratoria en Ceuta

El Gobierno de Giorgia Meloni ha anunciado este viernes la suspensión temporal de la libre circulación con España dentro del espacio Schengen como respuesta a llegada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos. Aunque ambos países no comparten frontera terrestre, la decisión tendrá efectos sobre los desplazamientos por vía aérea y marítima entre España e Italia, según se ha informado.

"El ministerio de Interior ha ordenado el cierre de las fronteras marítimas y aéreas con España", ha comunicado el Ejecutivo italiano. "La decisión ha sido tomado tras las informaciones obtenidas en particular por el Comité de Análisis sobre la Inmigración y Seguridad de las Fronteras que el ministro [de Interior] Matteo Piantedosi ha convocado esta mañana", ha añadido la escueta nota. Además, el Ministerio del Interior italiano ha precisado de que ha asimismo pactado con Francia un refuerzo de los controles en la frontera terrestre entre ambos países.

Aunque en esta ocasión la decisión se ha tomado de forma muy repentina, no es la primera vez que Italia cierra sus fronteras a países miembros de la Unión Europea. Tan solo en 2023, Roma cerró sus fronteras con Eslovenia, con un argumento similar: el intento de blindar infiltraciones de terroristas a través la ruta de los Balcanes.

La decisión se conoce después de que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, apostara por suspender la libre circulación con España al considerar que la inmigración irregular "representa un peligro para la seguridad nacional" y cuestionara la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Sánchez replica a las críticas

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado este viernes que las entradas irregulares registradas por Frontex en países como Italia entre 2021 y 2026 duplican las de España y ha pedido respetar los tratados europeos.

"La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no", subraya en un mensaje en X el jefe del Ejecutivo después de que el gobierno italiano planteara suspender la aplicación del tratado de Schengen de libre circulación y vinculara la crisis de Ceuta con su política migratoria.

En su mensaje, Sánchez señala que, según Frontex, entre 2021 y 2026 el número de entradas irregulares por Italia ascendió a 478.600; por los Balcanes occidentales, a 340.600; por Grecia, a 259.800; por España, a 234.760; y por la frontera oriental, a 48.000.

"No es tiempo de dividir. Es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida", subraya el presidente del Gobierno.

La Comisión Europea ha considerado este viernes que no se puede especular con los motivos de la llegada de migrantes a Ceuta y ha recordado que esa ciudad autónoma y Melilla no están sujetas a la normativa Schengen después de que, además de Italia, países como Finlandia o Dinamarca plantearan romper la colaboración con España en ese espacio de libre circulación.

Fuente: El Periódico