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CRISIS DE CEUTA

Israel desacredita a su embajador en la ONU tras calificar Ceuta de "enclave colonial" español

"El comentario realizado por el embajador de Israel en la ONU sobre el tema no representa la posición del Estado de Israel", asegura la embajadora de Israel en España

Nueva York (Estados Unidos), 28/07/2026.- El representante permanente de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon

Nueva York (Estados Unidos), 28/07/2026.- El representante permanente de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon / SARAH YENESEL / EFE

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Mario Saavedra

Mario Saavedra

Madrid

La máxima responsable de la Embajada de Israel en España, la encargada de negocios Dana Erlich, ha desacreditado en un escueto mensaje en X las palabras del embajador israelí en Naciones Unidas, Danny Danon, que ha calificado Ceuta de "enclave colonial" de España en África.

"Siguiendo de cerca la situación en Ceuta. El comentario realizado por el embajador de Israel en la ONU sobre el tema no representa la posición del Estado de Israel", ha escrito Erlich en X. Israel no tiene embajador oficial en España desde que el Gobierno de Pedro Sánchez reconoció a Palestina como Estado.

Danny Danon arremetió este viernes contra la política migratoria del Gobierno de España por la crisis migratoria en Ceuta desatada por la entrada de hasta 50.000 personas a través de la frontera con Marruecos. En un mensaje en X, pidió que el Gobierno de Sánchez, explique "por qué sigue manteniendo enclaves coloniales en África" en lugar de "dar lecciones a Israel".

Ceuta nunca ha formado parte del Reino de Marruecos. Pertenece a la Corona española desde 1580, antes de la existencia del Estado marroquí moderno. Marruecos considera que la presencia española constituye una forma de colonialismo. La ONU no incluye Ceuta en su lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización.

"España, que nunca pierde la oportunidad de dar lecciones a Israel, ha declarado el estado de emergencia en Ceuta, tras la crisis provocada por su política de inmigración", escribió Danon en un mensaje en redes sociales, pese a que no ha tenido lugar tal declaración.

Trump responsabiliza a la "izquierda"

Estados Unidos, por su parte, ha responsabilizado a las autoridades españolas y sus "políticas de extrema izquierda" del repunte en las llegadas a Ceuta.

"El presidente (Donald) Trump lleva mucho tiempo advirtiendo a Europa de lo que ocurriría si siguiera aplicando políticas globalistas de extrema izquierda, entre ellas las que facilitan la inmigración masiva", ha dicho la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, en declaraciones a Europa Press.

La portavoz ha avisado así a "España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva (que) deberían cambiar de rumbo de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición".

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Sus declaraciones llegan después de que Ceuta haya registrado este jueves la mayor crisis migratoria desde mayo de 2021, con la entrada durante horas de miles de personas, en su mayoría jóvenes marroquíes, pero también familias con mujeres y menores, que han accedido a la ciudad autónoma bordeando el espigón del Tarajal y flanqueando la valla fronteriza.

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Fuente: El Periódico

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