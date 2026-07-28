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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski reivindica el apoyo inquebrantable de Reino Unido con el liderazgo de Burnham
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Ucrania señala que existen redes rusas para reclutar a personas en Panamá para la guerra
La Embajada de Ucrania en Panamá señaló este lunes que "redes rusas" realizan "en el territorio de Panamá" actividades de reclutamiento para la guerra iniciada en su contra por Moscú, y expresó la "disposición de mantener una estrecha cooperación" con las autoridades panameñas para poner fin a esta situación.
La Cancillería de Panamá informó el viernes pasado que realiza "las gestiones para esclarecer las circunstancias en las que se estarían produciendo" el reclutamiento de panameños para ir al conflicto bélico, en medio de denuncias de familiares de dos jóvenes desaparecidos en el frente, al que habrían llegado bajo engaño pues les ofrecieron trabajos que no tenían que ver con la guerra.
Ucrania señala a redes rusas de reclutar a personas en Panamá para la guerra
La Embajada de Ucrania en Panamá señaló este lunes que "redes rusas" realizan "en el territorio de Panamá" actividades de reclutamiento para la guerra iniciada en su contra por Moscú, y expresó la "disposición de mantener una estrecha cooperación" con las autoridades panameñas para poner fin a esta situación. La Cancillería de Panamá informó el viernes pasado que realiza "las gestiones para esclarecer las circunstancias en las que se estarían produciendo" el reclutamiento de panameños para ir al conflicto bélico, en medio de denuncias de familiares de dos jóvenes desaparecidos en el frente, al que habrían llegado bajo engaño pues les ofrecieron trabajos que no tenían que ver con la guerra.
La Comisión Europea recula y no impondrá las sanciones que anunció para la pesca rusa
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió a comienzos del pasado mes de junio "restricciones sustanciales" para la pesca rusa. Lo hizo en el marco del vigesimoprimer paquete de sanciones contra el país de Vladímir Putin, en respuesta a la guerra en Ucrania. Y entre las medidas anunciadas destacó la prohibición completa del bacalao, uno de los productos estrella de la flota oriental. Desde entonces ha pasado más de un mes de negociaciones y discrepancias en torno a esta propuesta, que necesitaba el plácet de todos los Estados miembros para prosperar. Y no lo ha hecho. Al Ejecutivo comunitario no le ha quedado más remedio que cesar en su intento de penar al Kremlin por esta vía —que aspiraba a ser la primera ofensiva contra el sector pesquero de la nación más grande del mundo—. Solo así ha logrado luz verde para la gran mayoría de actuaciones que contemplaba en su último tren de castigos, adoptado el pasado jueves por el Consejo de la Unión Europea y que "asesta un duro golpe" a Moscú en ámbitos como la energía, los servicios financieros y las criptomonedas. (Seguir leyendo)
Zelenski reivindica el apoyo inquebrantable de Reino Unido con el liderazgo de Burnham
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado el "apoyo inquebrantable" de Reino Unido a Kiev también bajo el liderazgo de Andy Burnham, que asumió hace una semana como primer ministro tras la salida de Keir Starmer.
"Agradecemos enormemente que nuestro equipo sea el primero en visitar Reino Unido desde que Andy Burnham asumió el cargo. Se trata de una importante muestra de apoyo, y el primer ministro nos ha asegurado que dicho apoyo sigue siendo inquebrantable", ha afirmado el dirigente ucraniano en una visita a Reino Unido.
Rusia y Ucrania intensifican su guerra marítima y se dispara el precio del trigo
La ONU alertó este lunes que Ucrania y Rusia han intensificado la guerra marítima este mes de julio, lo que ha disparado el precio del trigo un 20 % desde comienzos de mes y amenaza el de otros alimentos y energía.
La directora de la división de Europa, Asia Central y las Américas del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, Kayoko Gotoh, aseguró ante el Consejo de Seguridad que los ataques rusos contra puertos y buques de carga amenazan de nuevo con tensionar el mercado.
En las últimas semanas, Rusia ha atacado los puertos del mar Negro de Odesa y Chornomorsk, entre otros.
Ascienden a once los muertos por el ataque ruso la semana pasada sobre un evento armamentístico en Kiev
La Fiscalía General de Ucrania ha confirmado la muerte de una persona más como consecuencia del ataque que las fuerzas rusas lanzaron el viernes pasado contra un evento de la industria armamentística celebrado a las afueras de Kiev, en el que fallecieron otras diez, además de cien heridos, según ese primer balance.
"Como resultado de los lesiones sufridas en el hospital, un hombre de 66 años, ciudadano ucraniano, diplomático de la Orden de Malta, murió. Por lo tanto, el número total de víctimas del ataque del enemigo ha aumentado a once", ha precisado la Fiscalía en un breve comunicado en el que envían el pésame a las víctimas.
Ascienden a cinco los muertos en el sur de Rusia tras un ataque ucraniano con drones
Al menos cinco personas murieron en el ataque nocturno ucraniano con drones contra la sureña región rusa de Rostov del Don, según el último balance de las autoridades locales.
"El número de víctimas del ataque nocturno enemigo se incrementó: fueron halladas otras tres personas muertas, dos adultos y un menor de edad", escribió el gobernador local, Yuri Slúsar, en la red de mensajería Telegram. Los cuerpos fueron hallados durante la limpieza de los restos del edificio dañado esta noche por el impacto de un dron, añadió.
Irán llama "gorrón" a Zelenski y amenaza con represalias tras el ataque a su barco en el mar Caspio
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha avisado este domingo al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que el ataque ucraniano del sábado contra un carguero iraní en el mar Caspio, y que mató a un marinero, "no quedará sin respuesta". Además, en su duro mensaje publicado en redes sociales, ha considerado el ataque como "una flagrante violación de la Carta de la ONU" y ha llamado "gorrón" a Zelenski. Por ello, lo ha acusado de actuar al servicio de Israel para "arrastrar a Europa" a la guerra de Irán.
Zelenski advierte de que Putin prepara una nueva movilización para octubre si no intensifican las sanciones
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, prepara una nueva movilización para octubre, con la que espera reclutar entre 300.000 y 500.000 personas para una guerra que "no está dispuesto a detener" si los socios de Kiev no intensifican las sanciones.
"Quiere aumentar la movilización. No abiertamente, porque teme a su sociedad, pero lo hará a principios de octubre si no le creamos problemas con la logística, las armas, la gasolina, el diésel, y si nuestros socios no imponen sanciones totales por su agresión", ha dicho Zelenski en una entrevista para Sky News.
Putin afirma que Ucrania "perderá tarde o temprano" sus territorios occidentales
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado que Ucrania "perderá tarde o temprano" sus territorios occidentales dado que Moscú era "la única garante de su integridad", al tiempo que ha tildado de "disparate" la postura oficial de Kiev respecto a Rusia.
"Estoy convencido de que, tarde o temprano, Ucrania perderá estos territorios occidentales --los que pertenecían a Polonia, a Hungría, a Rumanía--. Tarde o temprano, no mañana, pero dentro de un año, dos, diez, quince, todo se irá acomodando históricamente. Solo había un garante de la integridad territorial de Ucrania: Rusia", ha declarado durante una reunión con miembros de la Armada rusa en la ciudad de San Petersburgo.
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