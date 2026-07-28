Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Las autoridades iraníes han reconocido que mantienen un intercambio de mensajes con Estados Unidos mediante mediadores como Qatar y Pakistán, si bien han dejado claro que cualquier avance diplomático pasa a un segundo plano mientras continúen los bombardeos estadounidenses. Teherán acusa a Washington de incumplir los acuerdos alcanzados, intensificar la escalada militar y vulnerar su soberanía, al tiempo que insiste en que su prioridad es proteger al país y a su población.

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Irán ejecuta a dos hombres por cargos relacionados con las protestas antigubernamentales de enero Las autoridades de Irán han ejecutado en la mañana de este martes a dos hombres a los cuales la Justicia de la República Islámica ha encontrado culpables por cargos relacionados con las protestas antigubernamentales registradas entre finales de diciembre y principios de febrero. Los condenados a la pena capital por ahorcamiento responden al nombre de Abolfazl Sepahi Bayani y Amirhosein Safari Houshiabadi, según ha informado la agencia de noticias Fars, que agrega que ambos son autores de un "atroz crimen" cometido en la ciudad de Isfahán, en el centro de Irán.

Israel intercepta un dron cerca de la frontera con Jordania por segundo día consecutivo El Ejército de Israel interceptó este martes un dron cerca de la frontera con Jordania, informó la institución castrense en un comunicado, en el que precisó que el proyectil no llegó a entrar en su territorio y que está tratando de determinar el origen del lanzamiento. "La Fuerza Aérea Israelí interceptó un dron en la zona fronteriza con Jordania. El dron no entró en territorio israelí. Se está investigando el origen del lanzamiento", apunta el texto difundido a través de la aplicación de mensajería Telegram, que evita aportar más detalles.

Irán denuncia el abordaje a petroleros en aguas iraníes El Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha advertido este lunes a Estados Unidos de que su bloqueo naval impuesto tendrá una respuesta, tras denunciar el abordaje de embarcaciones iraníes, incluidos petroleros, en sus aguas territoriales. "Un acto de bloqueo constituye una escalada de la guerra. En una continuación de su malicia y de la inseguridad que genera en la región, y tras la imposición de un bloqueo marítimo ilegal contra Irán, Estados Unidos ha amenazado, durante los últimos tres días, a buques comerciales y petroleros iraníes en las aguas costeras y territoriales de nuestro país", ha denunciado en un comunicado difundido por la cadena de televisión iraní IRIB.

Trump afirma que no cree que Rusia esté ayudando a Irán en la guerra: "Preguntaré a Putin" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha restado este lunes credibilidad a las acusaciones vertidas hace días por Ucrania, que asegura que Rusia está facilitando a Irán imágenes por satélite de las posiciones estadounidenses en el golfo Pérsico en el marco de la guerra en Oriente Próximo, y ha señalado que preguntará a su homólogo ruso, Vladimir Putin, al respecto. "Bueno, ya veremos si eso es cierto. Se lo preguntaré a Putin. Ya lo averiguaremos. No ha tenido mucho impacto porque les hemos dado una buena paliza", ha respondido en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial.

Netanyahu afirma que abordará con Trump la situación en Irán El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este lunes que abordará con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la situación en Irán y defenderá la seguridad y futuro de Israel cuando ambos se reúnan en la Casa Blanca este martes, en una visita oficial que tendrá lugar a pesar de la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) en su contra. "Me dirijo a Washington para reunirme con nuestro amigo, el presidente Donald Trump. Esta es mi octava reunión con él desde que fue elegido presidente para su segundo mandato, más que con cualquier otro líder internacional. Es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad", ha asegurado Netanyahu en declaraciones antes de embarcar.

Trump admite que tiene "pequeñas diferencias" con Netanyahu sobre la guerra de Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este lunes que mantiene "pequeñas diferencias" con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la guerra con Irán, aunque subrayó que ambos están "bastante cerca" en sus posiciones. Trump hizo estas declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, de camino a Míchigan, un día antes de reunirse con el primer ministro israelí en Washington. "Tenemos pequeñas diferencias, pero estamos bastante cerca", declaró.

Trump reconoce que le gustaría disponer de más armamento para la guerra de Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este lunes que le gustaría disponer de más armamento para la guerra con Irán, aunque aseguró que el país cuenta con suficientes reservas de munición para mantener la ofensiva. "Estamos en muy buena forma. Pero, para algunas de las cosas más sofisticadas, sin duda nos gustaría tener más", declaró a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, de camino a Míchigan.

Trump ordena detener los bombardeos contra Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que ha ordenado detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto, pero advirtió de que reanudará los ataques si las conversaciones fracasan, según declaró al diario digital Axios.

Putin acusa a Occidente de recurrir a "métodos terroristas" al no poder derrotar a Rusia El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó este lunes a Occidente de recurrir a "métodos terroristas" al no poder derrotar a Rusia "en el campo de batalla", en alusión a los ataques con drones ucranianos contra objetivos en la retaguardia rusa. "Al no ser capaces de derrotar a Rusia en el campo de batalla, apuestan ahora por métodos abiertamente terroristas en su lucha contra nuestro pueblo, pero el pueblo de Rusia nunca será doblegado por nadie. Eso nunca sucedió y nunca sucederá", dijo al dirigirse a los diputados de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, reunidos en el Kremlin.