Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obra pública MurciaRayas MediterráneoCárcel orden de alejamientoPedro Benito Real MurciaAlcaraz récord
instagramlinkedin

Sucesos

Cinco cadáveres de bebés hallados en el domicilio de una pareja en la localidad francesa de Orange

La mujer acababa de dar a luz un niño sano y mantenía en cajas los restos mortales de otros cinco

Archivo - Imagen de archivo de varios agentes de la Gendarmería.

Archivo - Imagen de archivo de varios agentes de la Gendarmería. / Europa Press/Contacto/Gao Jing - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona

Los cuerpos de cinco bebés fallecidos fueron encontrados en el domicilio de una pareja en Orange, en el departamento francés de Vaucluse, según informaron este martes varias fuentes policiales.

La policía descubrió restos de recién nacidos en la vivienda de una pareja cuya mujer había dado a luz el lunes a un bebé sano. Los investigadores encontraron los cuerpos dentro de varias cajas, según la misma fuente.

Noticias relacionadas

La investigación sigue en curso para determinar las circunstancias de las muertes y esclarecer los hechos.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos argelinos salvan la vida a una joven que cayó al río Segura a la altura del Puente del Hierro en Murcia
  2. Tres personas terminan en el hospital tras sufrir un accidente en Juan de Borbón, en Murcia
  3. Muere un hombre de 64 años al ahogarse en la piscina municipal del Infante en Murcia
  4. Cortes totales al tráfico en Ronda Sur, Espinardo y Reino de Murcia: consulta las calles afectadas por las obras de Red Eléctrica
  5. Aficionados del Real Murcia, FC Cartagena y Águilas, pendientes del ‘Pacto de los 15 €’ en Primera RFEF
  6. Alarma por una vivienda en llamas en un carril de la huerta de Murcia
  7. Una investigación de la Arrixaca tratará de determinar cómo se ‘apaga’ el cerebro
  8. El río Segura ya discurre por el meandro del Vivillo en Murcia: los futuros senderos y el nuevo cauce toman forma

'El Gorreta', el delincuente que tiroteó a la Policía en San Pedro del Pinatar, se escondía en el Polígono de La Paz de Murcia: ya está detenido

'El Gorreta', el delincuente que tiroteó a la Policía en San Pedro del Pinatar, se escondía en el Polígono de La Paz de Murcia: ya está detenido

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude el sur de Japón y provoca una alerta de tsunami

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude el sur de Japón y provoca una alerta de tsunami

La Región bate su récord histórico de trabajadores en un segundo trimestre pese a que el paro repunta en 3.000 personas

La Región bate su récord histórico de trabajadores en un segundo trimestre pese a que el paro repunta en 3.000 personas

El paro sube en Murcia en 3.000 personas mientras desciende en 213.300 en España

El paro sube en Murcia en 3.000 personas mientras desciende en 213.300 en España

D. José Luis Carretero Martínez

D. José Luis Carretero Martínez

Un material imprimible en 3D promete curar el cuerpo, fabricar robots y recuperar minerales críticos

Un material imprimible en 3D promete curar el cuerpo, fabricar robots y recuperar minerales críticos

D. Juan Pedro Cascales Jaranay

D. Juan Pedro Cascales Jaranay

FUT Esports y Karmine Corp mandan en el VCT EMEA antes de una última semana de máxima tensión

FUT Esports y Karmine Corp mandan en el VCT EMEA antes de una última semana de máxima tensión
Tracking Pixel Contents