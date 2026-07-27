Violencia en Estados Unidos
Dos muertos en un tiroteo cerca del emblemático Space Needle de Seattle
La alcaldesa confirma la detención de dos personas relacionadas con el episodio de violencia cerca de la torre de observación construida para la Exposición Universal de 1962
Agencias
Dos personas murieron y al menos cuatro resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, en un tiroteo el domingo en la ciudad de Seattle, en el noroeste de Estados Unidos.
La cadena de televisión local KOMO informó de dos personas fallecidas cerca del emblemático Space Needle, la torre de observación construida para la Exposición Universal de 1962. La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, dijo en un comunicado que dos sospechosos habían sido detenidos.
La portavoz del Centro Médico Harborview, Susan Gregg, declaró que el establecimiento atendió a cuatro pacientes: un niño, una mujer de 39 años, un hombre de 23, y otra mujer de edad desconocida que fue enviada al quirófano.
Un periodista del diario Seattle Times afirmó haber oído unos golpes sordos y después lo que parecían ser disparos muy rápidos cuando se celebraba un festival del sector gastronómico y comerciantes locales.
Fuente: El Periódico
- Circula ebrio y en sentido contrario durante diez kilómetros por la autovía entre San Javier y Murcia
- Tres personas terminan en el hospital tras sufrir un accidente en Juan de Borbón, en Murcia
- Arde Bogotá: 'Quizás el mundo en que vives te está montando un corazón que no siente
- Los 'artesanos' que dan estabilidad al S-80
- Atasco en las contrataciones en Murcia: Los acuerdos desiertos se acumulan por la subida de precios
- El incendio en el bloque de Isaac Albéniz en Murcia deja a los vecinos sin luz en pleno verano y va para largo: 'Ruina total eléctrica
- La Policía rescata a un niño que estaba sobre un aire acondicionado en un piso 21 de Benidorm y detiene al padre
- Los caseros de la Región de Murcia ya ganan más de 393 millones al año por el alquiler de sus viviendas