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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
La nueva campaña de bombardeos estadounidenses busca, según Washington, debilitar las capacidades de la Guardia Revolucionaria y proteger el tránsito de buques comerciales en Ormuz
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las fuerzas de Estados Unidos iniciaron este jueves una nueva noche de ataques contra objetivos militares iraníes, la decimotercera consecutiva, en una operación destinada a exigir responsabilidades a Irán y reducir las amenazas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra la navegación comercial. Los ataques comenzaron a las 18:45 hora del este de EE.UU. (02:45 del viernes en horario peninsular español), según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que no ofreció detalles sobre los objetivos alcanzados en esta nueva jornada de operaciones.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Irán asegura haber destruido 11 aeronaves estadounidenses durante la reciente escalada
La Guardia Revolucionaria iraní aseguró este sábado que las Fuerzas Armadas del país destruyeron 11 aviones de combate y helicópteros estadounidenses, además de decenas de instalaciones militares, durante la reciente escalada con Estados Unidos, entre el 8 y el 22 de julio.
"Durante 15 días de combates, del 8 al 22 de julio, las Fuerzas Armadas iraníes destruyeron 11 aviones de combate y helicópteros estadounidenses que se encontraban en tierra y desplegados en bases militares de Estados Unidos en la región", afirmó el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general Hosein Mohebi, en una entrevista con la agencia Tasnim.
Según el militar, los ataques iraníes también destruyeron 17 drones de reconocimiento y combate, de los cuales ocho eran nuevos; un caza F-15 dentro de un refugio reforzado, un avión de patrulla marítima P-8, un avión de transporte C-17 y ocho aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo.
Irán denuncia un marinero muerto y otro herido en un ataque ucraniano contra uno de sus cargueros en el Caspio
El Gobierno iraní ha denunciado que un marinero ha muerto este sábado y otro ha resultado herido a consecuencia de un ataque ucraniano contra uno de sus buques mercantes en el mar Caspio, en lo que Teherán ha condenado como un "ejemplo de acto de agresión que puede exacerbar" la guerra que libra la República Islámica contra Estados Unidos e Israel.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha comentado brevemente este sábado ataques en el Caspio que han alcanzado, según el mandatario, un buque de guerra ruso y embarcaciones utilizadas para transportar carga militar vinculada a Irán.
Para el Ministerio de Exteriores iraní, la declaración de Zelenski representa la admision tácita de un ataque que "demuestra de la persistencia de la actitud irracional y hostil del régimen ucraniano hacia la República Islámica de Irán".
Guterres denuncia en Siria las "permanentes violaciones" territoriales de Israel
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha denunciado durante su histórica visita de este sábado a Siria que Israel está cometiendo "permanentes violaciones" de la integridad territorial del país al tiempo que ha lamentado que la composición actual del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos, aliado israelí, mantiene derecho a veto, están imposibilitando una solución al conflicto histórico en los Altos del Golán.
Los Altos son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981, un movimiento no reconocido por parte de la comunidad internacional.
Además, Israel violó en diciembre de 2024 el Acuerdo de Separación con Siria al entrar en la porción de los Altos del Golán bajo supervisión de la ONU aprovechando el colapso del régimen de Bashar al Assad. El Gobierno israelí justificó la medida por motivos de seguridad dada la incertidumbre del momento pero sigue sin retirarse a pesar de la instalación de un nuevo Gobierno bajo el mandato del antiguo líder yihadista Ahmed al Shara, reconocido por Estados Unidos.
Irán seguirá atacando intereses de EEUU
Irán afirmó este sábado que sus ataques contra intereses estadounidenses continuarán "hasta la rendición total del enemigo", en medio de una nueva escalada del conflicto entre ambos países, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que las conversaciones con Teherán continúan pese a los ataques cruzados.
La ONU reclama una desescalada inmediata
Naciones Unidas ha manifestado este viernes su creciente preocupación por la reanudación de los ataques de los rebeldes hutíes contra embarcaciones merantes que navegan por el mar Rojo y ha advertido de que estos incidentes pueden agravar la inestabilidad en Oriente Próximo, además de comprometer las perspectivas de paz en Yemen. En un comunicado difundido por Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, se ha mostrado "profundamente alarmado" por el regreso de estas acciones contra el tráfico marítimo y por las nuevas amenazas dirigidas a la navegación en una de las principales rutas comerciales del mundo.
Trump confirma que sigue dialogando con Irán aunque Teherán no está "listo" para un pacto
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que las conversaciones con Irán continúan a pesar de los ataques cruzados tras la ruptura de la tregua, aunque afirmó que no cree que Teherán esté "listo" aún para llegar a un acuerdo de paz definitivo.
"Estamos totalmente preparados y listos para actuar, pero estamos hablando con ellos", dijo Trump a reporteros en el Despacho Oval.
Trump se reúne con sus asesores mientras evalúa intensificar la guerra con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este viernes en la Casa Blanca con sus principales asesores mientras evalúa si intensificar la guerra contra Irán, según informó el diario 'The New York Times'.
El líder estadounidense declaró la víspera al portal Axios que está considerando lanzar un "ataque masivo" contra la República Islámica, mayor a la ofensiva que Estados Unidos e Israel emprendieron el pasado 28 de febrero y que derivó en la guerra actual.
El Ejército israelí asalta un hospital en la ciudad cisjordana de Nablús
El Ejército de Israel ha asaltado este viernes el Hospital Especializado de la ciudad cisjordana de Nablús tras los graves incidentes ocurridos esta pasada noche en la población de Tell, donde un ataque de colonos violento ha terminado con la muerte de al menos cuatro palestinos y dos israelíes.
El vicepresidente del consejo de administración del Hospital Especializado de Nablús, Dani Al Masri, ha declarado a la agencia de noticias WAFA que las fuerzas israelíes han sitiado el hospital, han irrumpido en el departamento de urgencias y han agredido al personal médico, llegando a esposar incluso a médicos y enfermeras.
Araqchi avisa que Irán no cederá ante la "intimidación" de EEUU, "principal problema" de las negociaciones
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha avisado este viernes a Estados Unidos de que su país no tiene la más mínima intención de ceder ante lo que describió como tácticas estadounidenses de "intimidación", una aproximación que el jefe de la diplomacia iraní ha descrito como el "principal problema" de las estancadas negociaciones en medio de un repunte de las hostilidades entre ambos países desde hace dos semanas.
"Irán ha demostrado que no cederá ante la intimidación estadounidense y que no responderemos de ninguna manera a un lenguaje de fuerza, presión o amenazas", ha avisado Araqchi desde el encuentro Kirguistán de la Organización de Cooperación de Shanghái.
Trump avisa a China y a Rusia que si entregan armas a Irán "sería muy malo" para ambos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado este viernes a sus homólogos de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, de que no se atrevan a vender armas a Irán porque "iría en contra de sus intereses" aunque también dice ambos le han garantizado que no están efectuando esa clase de operaciones.
Xi Jinping prometió a Trump que su país no estaba participando en modo alguno durante la pasada cumbre que ambos mantuvieron en Pekín. "Me dijo que bajo ninguna circunstancia estaban comprando y vendiendo armas a la República Islámica de Irán, y esa declaración incluye a las compañías chinas", ha explicado el presidente estadounidense en un mensaje publicado en su plataforma digital.
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