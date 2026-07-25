El humo asfixia Burdeos y cientos de turistas abandonan la ciudad

"Es la primera vez que tenemos ganas de volver de vacaciones". La frase se repite este sábado entre las familias que llenan la estación de Burdeos con maletas, mochilas, carritos de bebé y bolsas mientras buscan un tren para abandonar una ciudad cubierta por el humo de los incendios que siguen avanzando en el suroeste de Francia.

El olor a quemado llega con cada cambio del viento, irrita la garganta y obliga a muchos a cubrirse la boca con mascarillas mientras esperan su turno en las largas colas de las taquillas, donde decenas de turistas evacuados de campings, hoteles y viviendas intentan encontrar un billete para regresar cuanto antes a casa.

Entre ellos está Stéphanie, que viaja con su hija de dos años, su madre y su abuela. Cuatro generaciones de mujeres que hace apenas unas horas estaban de vacaciones en un camping de la localidad de Lanton, en la bahía de Arcachon, y que ahora emprenden el regreso a París después de una evacuación que, según cuenta, se convirtió en una auténtica odisea. "Nos dijeron en el último momento que teníamos que evacuar y hacer las maletas en diez minutos", recuerda. No tenían coche y cuando pidieron ayuda en el camping "nos dijeron que no podían hacer nada por nosotras, que hiciéramos autostop", asegura. La suerte cambió cuando un desconocido decidió recogerlas. "Tardamos cinco horas en recorrer 500 metros porque todo estaba completamente bloqueado", explica.

El humo de los incendios cubre Burdeos. / Emilio P. Doiztua / BLOOMBERG

Desde el camping pudieron llegar así a un centro de acogida de la misma localidad de Lanton, que también tuvo que ser evacuado. Esperaron otra hora hasta conseguir una lanzadera y acabaron durmiendo en el suelo de un gimnasio de la localidad de Le Teich, situada un poco más al sur en la misma bahía, relata. "Con la pequeña pasé un poco de miedo", admite mientras su hija espera tranquila en la sillita. "Mi abuela estaba asustada porque ni siquiera teníamos mascarillas y al principio había mucho humo y el aire no olía nada bien", cuenta. No llegaron a ver las llamas, pero sí "una enorme nube de humo" antes de que una tormenta despejara durante la noche parcialmente el cielo.

Los trenes, llenos

La escena se repite una y otra vez en la estación, donde la mayoría de los viajeros intenta conseguir plaza en alguno de los trenes que salen este mismo sábado después de haber visto sus vacaciones interrumpidas por las evacuaciones masivas.

Frente a la estación, en la recepción de un hotel, Sarah y su marido, una pareja alemana, esperan la salida de su tren junto a sus dos hijos pequeños y un montón de maletas, después de haber sido evacuados de un camping de Biscarrosse, en Las Landas, donde se sitúa el otro gran incendio activo actualmente en el suroeste de Francia. "Estamos muy cansados y los niños están nerviosos. Han pasado miedo porque no entendían lo que ocurría", explica Sarah, que también pasó horas atrapada en los atascos provocados por la salida simultánea de decenas de miles de personas. Habían llegado hacía una semana y todavía les quedaban otras dos de vacaciones.

La recepcionista confirma que el hotel se llenó en pocas horas con personas desplazadas por los incendios que arrasan parte del litoral atlántico del suroeste francés y asegura que siguen recibiendo llamadas de viajeros que buscan una habitación libre, aunque ya no queda ninguna.

Salida también por carretera

La salida también se acelera por carretera. La periodista española María Valderrama, residente en Burdeos, ha decidido adelantar un día el regreso a España con su familia. "Anoche olía todo muchísimo en Burdeos, esta mañana había mucha ceniza y la gente estaba yendo a buscar mascarillas. Con el humo, las ventanas cerradas y el calor era imposible estar en casa con el niño", explica por teléfono mientras abandonaba en coche una ciudad donde el fuego todavía no ha llegado, pero cuya vida cotidiana gira en torno a él.

En su ruta al sur, hacia España, Valderrama también atravesó el incendio de Las Landas. "Hay humo, pero bien; la carretera está tranquila", relata, mientras que da cuenta de "camiones de bomberos (que circulan) en el sentido contrario".