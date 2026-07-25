Alemania
Al menos un muerto y 14 heridos en Berlín por un atropello múltiple en la fiesta del Día del Orgullo LGTBI
Cientos de miles de personas participaron en un evento que tuvo que ser finalmente suspendido
EFE / EP
Al menos una persona ha muerto y 14 han resultado heridas como consecuencia de un atropello masivo ocurrido esta noche en Berlín durante las celebraciones del Día del Orgullo LGTBI en el Tiergarten, el principal parque de la capital alemana, según ha confirmado la Policía de la ciudad.
"Presuntamente ha entrado un coche en el parque y ha atropellado a varias personas y, también visiblemente heridos, por eso los bomberos de Berlín están atendiendo a pacientes en el Tiergarten", informó un portavoz en la cuenta de X de Berlín.
Las autoridades, que tienen desplegado un dispositivo con 2.200 agentes de Policía durante la fiesta del Día del Orgullo LGTBI, están en busca de "uno o más sospechosos que se han dado a la fuga", ha añadido por otro lado el portavoz policial Florian Nath en redes sociales y sin dar más detalles.
Según el diario Bild, el suceso ocurrió sobre las 20.00 GMT en la calle Lennéstrasse, aledaña al Tiergarten, el gran parque del centro de Berlín que este sábado era escenario del fin de la fiesta del Día del Orgullo LGTBI, un evento que reunió a cientos de miles de personas en la capital alemana.
Tras el suceso, el evento fue cancelado por los organizadores, según recogieron medios como Bild o la televisión NTV.
Fuente: El Periódico
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