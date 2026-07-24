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Trump anuncia subidas de aranceles para la UE por multar de nuevo a empresas de EEUU: "Lo pagarán caro"

El presidente estadounidense acusa a Bruselas de "robar" a las grandes tecnológicas y amenaza con imponer nuevos gravámenes como represalia

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante su reunión con el presidente de la República del Líbano, Joseph Aoun, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante su reunión con el presidente de la República del Líbano, Joseph Aoun, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington / Aaron Schwartz - Pool via CNP / Zuma Press / Europ

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Europa Press

MADRID

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes nuevas subidas de aranceles a la Unión Europea en respuesta a las multas "sin explicación alguna" que han impuesto a grandes multinacionales como Apple, Amazon o Meta.

"La Unión Europea vuelve a las andadas y, como siempre, ¡ataca directamente a grandes empresas estadounidenses!", ha denunciado el presidente de Estados Unidos en un mensaje en su plataforma de redes sociales, en el que ha acusado a Bruselas de "robar" a estas compañías sin dar ningún tipo de explicación.

"Estados Unidos no es una 'hucha' para Europa, ¡no lo permitiremos!", ha aseverado Trump, quien ha advertido de que su Gobierno no va a tolerar esta "práctica ilegal y altamente discriminatoria", que remonta al primer año de la administración del expresidente Joe Biden.

Trump ha anunciado que pondrán en marcha una investigación acerca de estas prácticas "ilegales y nada éticas" que la UE ha ido imponiendo a las compañías estadounidenses que, en el caso de Google, suman ya más de 18.000 millones de dólares (unos 15.000 millones de euro), ha dicho.

La queja llega, según explica Trump, tras conocer que Google ha sido multada "con otros 1.000 millones de dólares", después de que en el pasado ya lo fueran también "sin motivo alguno" otras grandes compañías como Apple, Meta o Amazon.

"La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal (...) Las sanciones serán revocadas por completo y prevemos que se les impondrá un arancel sustancial lo antes posible", ha advertido el presidente de Estados Unidos.

Cabe destacar que la UE ha multado a estos gigantes tecnológicos por infringir las normas europeas sobre competencia y privacidad de sus usuarios.

Las amenazas del magnate llegan un día después de que anunciara una nueva ronda de aranceles contra cerca de 60 países tras expirar el gravamen temporal del 10% impuesto durante 150 días, una medida con la que supuestamente pretende penalizar a las economías que, a su juicio, no han adoptado medidas suficientes para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

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La Comisión Europea valoró en las últimas horas de manera positiva esta medida puesto que en su caso se mantenía ese 10%, en línea con el acuerdo comercial alcanzado, y recuperan exenciones para productos como el corcho y los diamantes.

Fuente: El Periódico

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