Francia pide ayuda a la UE para controlar los tres grandes incendios que tiene activos

Francia mantiene este viernes tres grandes incendios forestales activos, dos en la región de Nueva Aquitania (en la bahía de Arcachon y en Las Landas) y un tercero en el departamento mediterráneo de Var (entre Marsella y Niza), mientras las autoridades han solicitado la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea para reforzar el dispositivo de extinción con medios aéreos. Más de 20.000 personas han sido evacuadas desde el miércoles.

En este contexto, cientos de personas huyeron en barcos este viernes de la turística península de Cap-Ferret en el oeste de Francia, después de que las autoridades ordenaran su evacuación ante el rápido avance de un incendio forestal. Hasta el momento, los botes han trasladado a más de 400 personas desde ese cabo que se extiende a lo largo de la costa atlántica de Francia al oeste de la ciudad de Burdeos, informaron las autoridades municipales. Cap-Ferret se encuentra amenazada por un incendio que desde el miércoles devora un bosque al norte de la bahía de Arcachon y ya ha arrasado 8.700 hectáreas.

El presidente Emmanuel Macron anunció en la noche del jueves que Francia recibirá dos aviones anfibios Canadair de Croacia, dos aeronaves Air Tractor de Portugal y dos helicópteros pesados Black Hawk aportados por la República Checa y Eslovaquia. "La situación sigue bajo una enorme tensión frente a los incendios que azotan al país, en particular en Gironda", declaró Macron en sus redes sociales, y destacó que "esta solidaridad concreta, rápida y operativa" de los socios europeos "es una fuerza preciosa" en un momento difícil.

En el departamento de Gironda, unos 800 bomberos combaten un incendio, de origen probablemente accidental, que ya ha calcinado unas 8.700 hectáreas al norte de la cuenca de Arcachon.

Evacuación de turistas

La prefectura informó esta mañana, en un comunicado, que ha ordenado "la evacuación gradual de toda la península de la cuenca de Arcachon, pueblo por pueblo, desde Claouey hasta el extremo de Cap-Ferret", una operación que se está efectuando por la única carretera existente en la península y también por vía marítima en la que es una de las principales zonas turísticas de la costa atlántica.

Desde el inicio del incendio el miércoles hasta la pasada madrugada, cerca de 20.000 personas habían sido evacuadas de forma preventiva y varias viviendas habían resultado destruidas. Un bombero sufrió heridas tras una explosión, presuntamente causada por una bombona de gas.

Un segundo incendio, declarado el jueves cerca de Biscarrosse, en el departamento de Las Landas, tras incendiarse un vehículo, ha quemado unas 2.500 hectáreas y continúa fuera de control, según las autoridades. El avance de las llamas obligó a evacuar a unas 23.000 personas y movilizó a unos 600 bomberos.

En el sureste del país, el incendio que afecta al departamento de Var desde hace tres días registró múltiples rebrotes el jueves, aunque la mejora de las condiciones meteorológicas permitió el regreso de parte de los evacuados, mientras unos 800 bomberos permanecen desplegados para contener el fuego.

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En Córcega, el incendio que lleva unos doce días activo en el valle de Restonica ha arrasado 600 hectáreas, según la última actualización de la prefectura de Alta Córcega, donde más de 210 bomberos, apoyados por siete helicópteros y dos aviones, lucharon contra las llamas durante todo el jueves, en condiciones especialmente difíciles debido al terreno escarpado y al denso humo.