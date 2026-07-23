Desastre en el país sudamericano
Venezuela necesita más de 17.000 millones de euros para su reconstrucción tras el doble terremoto
Según el Banco Mundial esos números son una "base objetiva" a tener en cuenta de cara a las tareas de recuperar las infraestructuras y casas destruidas
Además de los cerca de 5300 muertos y unos 20.000 heridos, en medio del trauma de los familiares de las víctimas y los sobrevivientes, el doble terremoto que devastó a Venezuela el 24 de junio comienza a arrojar otros números escalofriantes en lo que respecta a las pérdidas económicas. Según el Banco Mundial, las pérdidas ascienden a 17.225 millones de euros, muy por encima de las contempladas en principio por especialistas de Naciones Unidas. La estimación se basa principalmente en los daños que provocó el seísmo en La Guaira, la ciudad marítima considerada la zona cero del desastre, y lo ocurrido en Caracas y sus alrededores. Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, dijo que estos números proporcionan al Gobierno interino y "a sus socios", en clara alusión a Estados Unidos, una "base objetiva temprana" para planificar la recuperación. La institución, remarcó Cordeiro Guerra, está "comprometido a apoyar ese esfuerzo en cada paso del camino".
La infraestructura y los edificios dañados ofrecen un panorama desolador. De acuerdo con el Banco Mundial, las condiciones para abordar las enormes tareas de la reconstrucción son enormes, en parte debido a las limitaciones de un Estado sin capacidad para llevar a cabo grandes inversiones públicas y como consecuencia de los efectos de las sanciones económicas de las que fue objeto Venezuela especialmente a partir de 2017. La caída del PIB fue brutal hasta que se inició una recuperación gracias a la participación de Chevron en el negocio petrolero. La administración de Donald Trump dispuso suspender por tres meses las medidas todavía vigentes. La "presidenta encargada", Delcy Rodríguez reclamó el levantamiento de las sanciones y la devolución del oro embargado en Inglaterra para afrontar los costos de la reconstrucción. Centenares de economistas de distintos países hicieron el mismo pedido. El Banco Mundial advirtió que en el actual escenario, ese objetivo permanecerá "incompleto" durante "un horizonte de diez años", con un impacto negativo en la actividad económica en general. .
Doble reconstrucción
Venezuela afronta una doble reconstrucción, no solo económica sino política, bajo el tutelaje norteamericano desde el desplazamiento del poder de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. EEUU ha patrocinado el acercamiento entre el Gobierno interino y un sector de la oposición que controlaba la legislatura hasta 2020 y es encabezado por Dinorah Figuera. Ambas partes se comprometieron a elaborar una agenda común que conduzca a la "estabilidad, la democracia y la recuperación nacional". Dinorah dijo que la líder opositora, María Corina Machado, no puede estar excluida de un proceso de transición. "Como ya lo hemos expresado, a partir del 1 de agosto convocaremos a todos los sectores democráticos a participar y aportar propuestas para enriquecer la hoja de ruta. Ella es muy importante en este proceso".
El secretario de Estado, Marco Rubio, también le asignó un papel a Machado en la Venezuela que debe resurgir de la tragedia. "Estoy seguro de que puede tener un rol". Según Rubio, "para que Venezuela tenga la reconciliación que ese país necesita para seguir adelante, cada elemento de la sociedad venezolana necesita estar representado y, obviamente, María Corina Machado representa un elemento importante".
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Fuente: El Periódico
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