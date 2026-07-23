Trump reconstruye su guerra comercial: impone nuevos aranceles de entre el 10% y 12% a 60 países

Mientras el Viejo Continente duerme, Trump ha puesto en marcha un “Día de la Liberación 2.0”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto nuevos aranceles que oscilan entre el 10% y el 12,5% a 60 países. Entre ellos, España. Estos nuevos aranceles, que afectan a la Unión Europea, se producen después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara la mayor parte de los aranceles impuestos por la Casa Blanca.

La zona comunitaria se verá sujeta a un arancel del 10%, al igual que Taiwán. Este nuevo desafío comercial entrará en vigor a medianoche de este jueves, hora de Nueva York (6:00 de la mañana, hora peninsular española).

Esta medida llega como un castigo para aquellas economías que no hayan prohibido los bienes producidos con trabajo forzado, según el comunicado emitido por la Casa Blanca. Los nuevos gravamenes pretenden reconstruir la guerra arancelaria derrocada por Trump y llegan mientras la guerra con Irán sigue prolongándose y el petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares el barril. La guerra comercial se recrudece una vez más, ya que el arancel universal del 10% que caducará este viernes.

En la lista del 10% de aranceles se encuentran países como Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido.

Las importaciones de productos como combustible, alimentos y fertilizantes no se verán afectadas por estos nuevos aranceles. Este decreto específico también excluirá a los sectores que ya están sujetos a aranceles sectoriales, como la industria del automóvil o la industria farmacéutica. México y Canadá, que actualmente están amparados por el acuerdo comercial norteamericano hasta 2036, no verán afectados los productos que entran dentro del ámbito de aplicación de dicho tratado.

Esta nueva ola de proteccionismo supone un duro golpe para los países que no han acatado la prohibición de Estados Unidos sobre la importación de productos fabricados con mano de obra forzada. Aunque esta prohibición se aplica a los productos de cualquier país fabricados con mano de obra forzada, los productos procedentes de la región china de Xinjiang están prohibidos y se presume que se han fabricado con este tipo de mano de obra.

En este sentido, ha explicado que la medida "corregirá lo que constituye una violación de los Derechos Humanos y una práctica comercial de distorsión, para mejorar el bienestar de los trabajadores en todo el mundo". "Me alientan los socios comerciales que han actuado con rapidez para adoptar prohibiciones de importación de productos elaborados con trabajo forzoso y espero que garanticen su cumplimiento efectivo", ha concluido.

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En concreto, los productos procedentes de países que hayan aprobado leyes adecuadas contra el trabajo forzoso estarán sujetos a la tasa más baja del 10%, mientras que aquellos con prohibiciones insuficientes estarán sujetos a la tasa más alta, el 12,5%.